الأمم المتحدة: القتل المتعمد للفلسطينيين ما زال مستمرا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 7 أغسطس 2022 01:25 مساءً - عقبت المقررة الخاصة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز اليوم الأحد، على الأحداث الجارية في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل في قطاع غزة.

وطالبت المسؤولة الأممية، بوجود قوة وقائية من الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية”، قائلة: “نطالب بوجود قوة وقائية من الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وأضافت: “لا يمكن لإسرائيل أن تزعم الدفاع عن نفسها في هذا الصراع”.

وأردفت: “القتل المتعمد للفلسطينيين ما زال مستمرا ووصل مرحلة مخزية”.

وأكدت: “من حق كل شعب أن يدافع عن نفسه وغزة و60% من الضفة الغربية ما زال محتلا”.