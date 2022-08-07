رقم صادم.. قفزة جديدة فى إصابات جدرى القرود بـ أمريكا

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "سى إن إن" الأمريكية اليوم الأحد، أنه تم تسجيل إجمالى 7510 إصابات بجدرى القردة فى أنحاء البلاد، أكبر عدد من الإصابات المؤكدة فى العالم.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن، قد أعلنت الخميس الماضى، تفشى المرض "حالة طوارئ صحية عامة"، فيما تم تسجيل 28 ألفا و220 إصابة بالمرض فى 88 دولة على مستوى العالم.
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