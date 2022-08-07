وشدد فتوح - فى بيان اليوم الأحد أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - على ضرورة تحمل الأمم المتحدة، المسؤولية التاريخية والأخلاقية فى حماية ومساندة الشعب الفلسطينى لمواجهة غطرسة الاستعمار الإسرائيلى.
وقال "ما كان لهذا الصلف والغطرسة الإسرائيلية أن ترتكب مثل هذه الجرائم بقصف الأطفال والبيوت على رؤوس ساكنيها لولا صمت وحماية المجتمع الدولى على هذه المذابح التى راح ضحيتها العشرات من الأطفال والنساء".
وطالب، الأمم المتحدة والمجتمع الدولى ومجلس الأمن بالقيام بدورهم الإنسانى والأخلاقى والقانونى للجم الاحتلال وإيقاف الجرائم التى تحدث وتتكرر، والعمل فورا على توفير الحماية للسكان الآمنين ومحاكمة قادة الاحتلال بتشكيل لجنة تحقيق بالجرائم التى ترتكب فى غزة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نداء عاجل من المجلس الوطنى الفلسطينى للبرلمانات الدولية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.