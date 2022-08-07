نداء عاجل من المجلس الوطنى الفلسطينى للبرلمانات الدولية

جدة - نرمين السيد - دعا رئيس المجلس الوطنى الفلسطينى روحى فتوح، رؤساء وأعضاء البرلمانات العربية والإسلامية والأوروبية ومجلس الأمن، للتدخل الفورى والضغط على دولة الاحتلال لوقف المذابح والجرائم التى يتعرض لها الأهل فى غزة.





وشدد فتوح - فى بيان اليوم الأحد أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - على ضرورة تحمل الأمم المتحدة، المسؤولية التاريخية والأخلاقية فى حماية ومساندة الشعب الفلسطينى لمواجهة غطرسة الاستعمار الإسرائيلى.

وقال "ما كان لهذا الصلف والغطرسة الإسرائيلية أن ترتكب مثل هذه الجرائم بقصف الأطفال والبيوت على رؤوس ساكنيها لولا صمت وحماية المجتمع الدولى على هذه المذابح التى راح ضحيتها العشرات من الأطفال والنساء".

وطالب، الأمم المتحدة والمجتمع الدولى ومجلس الأمن بالقيام بدورهم الإنسانى والأخلاقى والقانونى للجم الاحتلال وإيقاف الجرائم التى تحدث وتتكرر، والعمل فورا على توفير الحماية للسكان الآمنين ومحاكمة قادة الاحتلال بتشكيل لجنة تحقيق بالجرائم التى ترتكب فى غزة.