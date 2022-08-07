يائير لابيد يلتقى نتنياهو لمناقشة القضايا الأمنية

جدة - نرمين السيد - قالت تقارير إعلامية عبرية، اليوم الأحد، إن رئيس الوزراء الإسرائيلى يائير لابيد التقى رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو، لمناقشة القضايا الأمنية، حسبما نقلت قناة "اكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل.





وكان يائير لابيد وجه الدعوة إلى بنيامين نتنياهو، أمس السبت، إلى اجتماع حول العملية العسكرية التى أطلقها جيش الاحتلال فى قطاع غزة، وأسماها "الفجر الصادق". ويتواصل القصف الإسرائيلى على قطاع غزة، منذ أول أمس الجمعة، فى حرب ضد حركة الجهاد الإسلامى داخل قطاع غزة المحاصر.

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