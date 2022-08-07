بسبب غلاء المعيشة.. البريطانيون يتخلون عن حيواناتهم الأليفة

جدة - نرمين السيد - كشفت تقارير بريطانية، اليوم الأحد، عن ارتفاع فى إقبال البريطانيين على المؤسسات الخيرية، ولكن ليس للتبرع، وإنما للتخلى عن حيواناتهم الأليفة بسبب غلاء المعيشة وارتفاع تكلفة اقتنائها.





وحسبما ذكر تقرير لصحيفة "ذا ميرور" البريطانية، فقد تلقت مؤسسة "دوج تراست ـ Dogs Trust" الخيرية 18 ألف مكالمة هذا العام من أصحاب الحيوانات الأليفة الذين لم يعودوا قادرين على تحمل تكاليف الاحتفاظ بحيواناتهم الأليفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الرقم يمثل زيادة قدرها 55% عن الأشهر السبعة الأولى من العام الماضى، فى ظل تفاقم التضخم وارتفاع تكلفة المعيشة فى بريطانيا.

ومن جانبه، قال آدم كلوز، من مؤسسة "دوج تراست ـ Dogs Trust"، إنه "يتعين على المالكين اتخاذ قرارات بين تدفئة منازلهم أو إطعام أطفالهم أو التخلى عن كلابهم"، لافتًا إلى أن "الجميع يواجهون نفس تسونامى الطلبات.. وعلينا أن نتأكد من مدى الحاجة الملحة لذلك".

وبحسب "ذا ميرور"، فإن الصورة المؤلمة هى نفسها الموجودة فى مراكز إنقاذ الحيوانات فى جميع أنحاء البلاد، والتى أصبحت الآن ممتلئة للغاية لدرجة أنها تضطر إلى رفض قبول الحيوانات الأليفة.

كما أشار كلير سباركس، من مؤسسة "Gables Dogs and Cats Home" فى بليموث، إلى "المكالمات التى تتلقاها المؤسسة حاليًا بشكل متزايد من أشخاص لم يعودوا قادرين على الاحتفاظ بحيواناتهم الأليفة لفترة أطول".

كذلك، كشفت مؤسسة "Battersea Cats and Dogs Home" فى لندن، عن أنها تلقت 1200 طلب فى يونيو من أصحاب الكلاب يطلبون تسليم حيواناتهم الأليفة للمؤسسة، وقد شهدت هذه الطلبات زيادة قدرها 30% عن نفس الشهر فى عام 2021.

وبحسب "ذا ميرور"، فقد ارتفعت تكلفة أغذية الحيوانات الأليفة بنسبة 20% منذ العام الماضى، ما يعنى أن تكلفة الاحتفاظ بالكلب تصل إلى 250 جنيها إسترلينيًا فى الشهر، هذا بالإضافة إلى فواتير الأطباء البيطريين الآخذة فى الارتفاع الآن.