العالم اليوم - روسيا تحقق فوزا على أوكرانيا بميدان الشطرنج.. والكرملين يعلق

انتم الان تتابعون خبر روسيا تحقق فوزا على أوكرانيا بميدان الشطرنج.. والكرملين يعلق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 7 أغسطس 2022 01:18 مساءً - رحبت موسكو، يوم الأحد، بإعادة انتخاب نائب رئيس الوزراء الروسي السابق أركادي دفوركوفيتش للاستمرار رئيسا للاتحاد الدولي للشطرنج لولاية ثانية.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، لوكالة الإعلام الروسية إن "انتخاب رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج أمر مهم جدا، فهو حدث عالمي وبالطبع كنا ندعم دفوركوفيتش، فهو مواطن روسي".

وأضاف بيسكوف: "للأسف تتدخل السياسة في كافة الأمور المتعلقة بالرياضة والثقافة وهو أمر غير مرغوب فيه وغير مقبول تماما، لكن هذا لا يعني أن نتوقف عن القتال".

وتفوق دفوركوفيتش على منافسه الأوكراني أندريه باريشبولتس الذي وجه إليه انتقادات بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأفاد الاتحاد الدولي للشطرنج بأن دفوركوفيتش الذي كان نائبا لرئيس وزراء روسيا ما بين 2012 و2018 حصل على 157 صوتا لصالحه مقابل 16 صوتا ضده خلال الجمعية العمومية للاتحاد في مدينة تشيناي الهندية.

ويتولى دفوركوفيتش رئاسة الاتحاد الدولي للشطرنج منذ أكتوبر 2018، ونافس على الاستمرار في المنصب في مواجهة الأوكراني باريشبولتس الذي وجه إليه انتقادات بسبب علاقاته مع القيادة الروسية كمسؤول رفيع سابق.

كما انتخب الهندي فيشواناثان أناند الذي فاز ببطولة العالم خمس مرات نائبا للرئيس.

وقبل التصويت قال دفوركوفيتش إنه اتخذ موقفا إزاء الوضع في أوكرانيا، مضيفا: "كان لي موقف قوى إزاء الأحدث المأساوية في أوكرانيا كما أنني دعمت قرارات مجلس الاتحاد الدولي للشطرنج الخاصة بتقليص الدور الروسي في الاتحاد"، وفقما نقلت "رويترز".