العالم اليوم - إسرائيل تقصف مواقع إطلاق صواريخ "الجهاد"

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 7 أغسطس 2022 01:18 مساءً - أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الأحد، أنه يشنّ قصفا على كل مواقع إطلاق الصواريخ التابعة لحركة "الجهاد" في غزة.

واعتبر الجيش الإسرائيلي أن قصفه جاء ردا على استمرار إطلاق الصواريخ من غزة تجاه إسرائيل.

وجاء الإعلان الإسرائيلي بالتزامن مع انطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه مدينة عسقلان.

من جانبها، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية إلى 31 قتيل، بينهم 6 أطفال و4 سيدات، وإصابة 265 بجروح.

وكان الجيش الإسرائيلي قد قال في وقت سابق من يوم الأحد، إن منظومة القبة الحديدية للدفاع الجوي أسقطت 97 في المئة من الصواريخ التي حاولت التصدي لها خلال تفجر القتال في غزة منذ نهاية الأسبوع الماضي.

ونقلت "رويترز" عن متحدث عسكري إسرائيلي قوله، إن المنظومة الدفاعية اعترضت 97 في المئة من هذه الصواريخ خلال تصعيد القتال مع نشطاء حركة "الجهاد" في غزة منذ يوم الجمعة، واصفا ذلك بأنه "أفضل أداء للمنظومة حتى الآن".

وأضاف المتحدث: "نعمل على تحسين قدراتنا طوال الوقت"، مشيرا إلى أن "الجهاد" أطلقت 580 صاروخا على إسرائيل حتى صباح الأحد.

ووفق المتحدث، فإن نحو 20 في المئة من الصواريخ الـ580 سقطت داخل غزة بينما وصلت البقية إلى أطراف تل أبيب والقدس.

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس مواصلة تل أبيب "العمل ضد حركة الجهاد حتى عودة الهدوء وإزالة التهديدات عن غلاف غزة" مشددا على أن "العملية العسكرية ضد حركة الجهاد ستستمر طالما كان ذلك ضروريا".