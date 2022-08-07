نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدارة الوظائف التعليمية في السعودية 1444 وشروط التقديم في وزارة التعليم في المقال التالي
عمر شويل - جدة الوظائف التعليمية في السعودية 1444 نظام جدارة وزارة التعليم كانت قد أعلنت عن وظائف جداره 1444 لجميع الراغبين من حملة المؤهلات العليا للتأهيل إلى رتبة معلم ممارس، لذلك نجد العديد يقبل على موقع جدارة لمعرفة التقديم على الوظائف وسوف نوضح لهم خلال الفقرات التالية الشروط التي حددتها على الوزاره و كيفية التقديم على الوظائف بالإضافة إلى التخصصات المطلوبة من خلال موقع ثقفني.
الوظائف التعليمية في السعودية 1444 نظام جدارة
حددت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عدد من الشروط التي يجب أن تتوفر فيها المتقدمين على الوظائف التي أعلنت عنها مؤخرا ومن هذه الشروط ما يلي
- يجب أن يكون المتقدم حاصل على شهادة جامعية في التخصص
- يجب أن يتحقق من الضوابط المهنية وشروط مزاولة المهنة
- يجب أن يفعل حساب على جداره بشكل دائم ويتأكد من اكتمال جميع البيانات
- يجب ان يكون سعودي الجنسة ويقيم في المملكة
- يجب أن يوفر الأوراق والمستندات المطلوبة منه بشكل صحيح
ويجب الاشارة الى ان عدد الوظائف التي تم الإعلان عنها من جداره أكثر من 11,000 وظيفه لجميع المتقدمين في عدد من التخصصات المختلفة فقد أعلنت الوزارة الشروط المطلوبة للتسجيل في نظام جدارة، وذلك حرصا منها على تأهيل جميع المتقدمين المقبولين بشكل جيد فإن الوزارة اكدت ان مسمى مناصب جداره أصبح منصة مسار واكدت الأهمية على توفير الرخصة المهنية للتعيين في الوظائف التعليمية حيث أن هذه الوظائف تعتبر الأكبر من نوعها التي تم الإعلان عنها من وزارة التعليم السعودية
التقديم على وظائف جدارة التعليمية 1444
بدأت تقديم وظائف جدارة من يوم الأحد الموافق اثنين من شهر محرم لعام 1444 على الوظائف التعليمية بنظام التعاقد الرسمي وذلك برتبة معلم ممارس والتقديم مستمر حتى يوم سبعه من شهر أغسطس 2022 عدد من التخصصات مثل الرياضيات واللغة الإنجليزية والمهارات الرقمية وغيرها لسد العجز والاحتياج على الوظيفة في هذه الوظائف التعليميه فقط اتاحت الفرصة وفتحت المنصة أبوابها لجميع المتقدمين لمدة سبع ايام متواصله لكي تترك الفرصة لعدد كبير من الراغبين في التقدم بتوفير جميع بياناتهم واوراقهم التقدم للتخصصات المختلفة التي تم الإعلان عنها
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