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عمر شويل - جدة شروط تقسيط السيارات من المعارض 2022 .. يبحث الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن عبارة الشروط الخاصة بتقسيط السيارات الحديثة والجديدة من المعارض الخاصة بعرض السيارات لكل الشركات العالمي بجميع إصداراتها وفئاتها فالسيارة أساسية لدى البعض كالمأكل والمشرب والملبس والكثير من الأشياء التي يريدها الكثير من المواطنين بشكل ضروري وفوري وأبرز الضروريات في العصر الحالي هي السيارات المتقدمة في إمكانياتها وسمارت وفي نفس الوقت تحتوي على أشكال جيدة جدًا وإمكانيات مرتفعة وذلك بسبب الكثير من الأشياء الغير آمنة في الشوارع والحركة فيرغب الكل في سيارة تسير معه أينما ذهب دون أن تتأثر بدرجة الحرارة المرتفعة صيفًا أو في درجة حرارة الجو في الشتاء البارد ومن أبرز الشروط التي تضعها المعارض من أجل تقسيط السيارات .

شروط تقسيط السيارات من المعارض 2022

وبالنسبة لتلك الشروط المطلوبة من أجل حصول الشخص على السيارة وتقسيطها أن يكون عقد التقسيط الخاص.

بالسيارة يحتوي على المعلومات التفصيلية عن المتعاقدين بوصف السيارة ومكوناتها بالكاملة وقيمتها وقت الشراء .

وكتابة العقد والمبلغ الذي سيسدد مقدمًا وكذلك المبلغ المؤجل وعدد الأقساط ومبالغ الأقساط بشكل مفصل.

وتواريخ سدادها بالتفصيل والشروط والمطالبات الإضافية الأخرى التي اتفق عليها المتعاقدين المشتري.

وكذلك المسؤول عن المعرض وعمل نسختين لكل طرق وكذلك تسليم السيارة للمشتري الجديد عقب الانتهاء من كتابة العقود.

وتوقيعها أن يكون نظام السداد بعد الموافقة على كامل البنود الخاصة بالتعاقد للاتفاق على آلية السداد بحسب البائع.

واتفاق المشتري معه ويقوم المشتري بعدها بإيداع الأقساط بالشكل المناسب للمستفيد من السيارة وبالنسبة للرسوم الإضافية.

لا يحق للبائع أن يقوم بأخذ أي عمولات إدارية وتزيد نسبة 1 % فقط من السعر الخاص بالسيارة وأن فسخ العقد التقسيط .

إذا تخلف المشتري عن سداد أقساطه وكذلك أن يتنازل المشتري عن العقد بعد موافقة البائع.

وبالنسبة للجدارة الائتمانية تضم أن يتم فحص السجل الائتماني الخاص بالشخص المشتري وبعد الحصول على موافقة خطية .

من ذلك السجل ويوقف في ملف التمويل ويلتزم المشتري بالسداد والبائع بتسجيل المعلومات الائتمانية للمشتري.

وأن يتم تحديثها طوال الوقت.