نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون كفيل بدون رسوم 50,000 للسعودي والمقيم بالتقسيط على سنتين في المقال التالي

عمر شويل - جدة دون الحاجة إلى كفيل ودون الحاجة إلى أى تكاليف إدارية يستطيع جميع شرائح العملاء السعوديين وكذلك المقيمين بالسعودية التقديم على طلب التمويل الشخصي لدى شركة اليسر للتمويل والذى يتميز بأنه تمويل مطابق لأحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية ومن خلال هذا المقال اليوم بموقع ثقفني سوف نتعرف على أهم شروط طلب التمويل وأيضاً طريقة طلب التمويل.

بدون كفيل بدون رسوم 50,000 عبر شركة اليسر للتمويل

متاح عبر شركة اليسر للتمويل الآن تمويل السلع الاستهلاكية والذى يمكن العملاء من الحصول على تمويل يبدأ بقيمة مالية 2000 ريال وربما يصل إلى 50 ألف ريال سعودي دون الحاجة إلى كفيل ولا أى رسوم كما يتميز أيضاً تمويل السلع الاستهلاكية عبر شركة اليسر بالآتي

يتميز تمويل السلع الاستهلاكية عبر اليسر بأنه متاح طبقاً لضوابط الإسلام بالمملكة العربية السعودية.

كذلك يتميز قرض السلع الاستهلاكية عبر اليسر بأنه لا يشترط وجود كفيل.

يبدأ أيضاً تمويل السلع الاستهلاكية من اليسر من 2000 ريال وربما يصل إلى 50 ألف ريال سعودي.

العميل الغير سعودي متوفر له الحصول على تمويل بقيمة مالية 10,000 ريال سعودي دون كفيل.

المواطن السعودي المتقدم يستطيع من الحصول على تمويل بقيمة 50 ألف ريال سعودي.

لا يحتاج قرض السلع الاستهلاكية عبر اليسر إلى أى مصاريف إدارية.

كما متوفر تمويل السلع الاستهلاكية من اليسر بدون أى أجور وكالة.

كما متاح سداد تمويل السلع الاستهلاكية من اليسر على أقساط شهرية ميسرة لمدة زمنية تصل إلى سنتين.

شروط طلب تمويل السلع الاستهلاكية عبر شركة اليسر

عند الرغبة في الحصول على قرض السلع الاستهلاكية من شركة اليسر للتمويل أشترطت الشركة توافر عدد من الشروط الواجب توافرها لكي يستطيع المتقدم من الحصول على التمويل وتتمثل تلك الشروط في الآتي

لابد أن يكون المتقدم يحصل على دخل شهري لا يقل عن 5000 ريال سعودي.

كما لابد أن يكون الراغب في طلب التمويل عمره لا يقل عن 22 عام ولا يتعدى 60 عام.

لابد أيضاً أن يكون المتقدم قضى فترة عمل لا تقل عن ثلاثة أشهر عند التقديم.

طلب تمويل السلع الاستهلاكية عبر شركة اليسر

لا يحتاج العميل المتقدم إلى أى وقت أو جهد من أجل التقديم لطلب تمويل السلع الاستهلاكية عبر شركة اليسر للتمويل من خلال الدخول على رابط تمويل السلع الاستهلاكية لدى شركة اليسر للتمويل بالمملكة العربية السعودية.

الأوراق المطلوبة للحصول على تمويل السلع الاستهلاكية من اليسر

عدد بسيط جداً من الأوراق المطلوبة من أجل الحصول على الموافقة السريعة على طلب تمويل السلع الاستهلاكية لدى شركة اليسر للتمويل بالسعودية وتتمثل تلك الأوراق في الآتي

الهوية الوطنية للسعودي.

كذلك الهوية للمقيم.

خطاب تعريف بالراتب الشهري لمدة 3 أشهر.

العنوان الوطني بالسعودية.

حاسبة التمويل الشخصي من شركة اليسر للتمويل

تتيح شركة اليسر للتمويل بالمملكة العربية السعودية فرصة معرفة قيمة القسط الشهري وكذلك معرفة كافة تفاصيل الحصول على التمويل وذلك من خلال الدخول على رابط حاسبة التمويل لدى شركة اليسر للتمويل ثم يتم تحديد قيمة التمويل الذى يرغب العميل فى الحصول عليه ثم تحديد فترة السداد ومن ثم يظهر للمتقدم قيمة القسط الشهري وكذلك النسبة السنوية.