الرئاسة الفلسطينية: العدوان الإسرائيلى تجاوز لكل الخطوط الحمراء

جدة - نرمين السيد - نددت الرئاسة الفلسطينية بالعدوان الإسرائيلى على قطاع غزة والقدس وجنين، مؤكدة أنه محاولة لدفع الأمور نحو التصعيد، وتجاوز لكل الخطوط الحمراء، حسبما نقلت قناة "اكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل.





وطالبت الرئاسة الفلسطينية المجتمع الدولى بالتدخل الفورى لوقف العدوان الإسرائيلى قبل فوات الأوان. ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فقد اقتحم مئات المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى، اليوم الأحد، فيما يستمر القصف الإسرائيلى على قطاع غزة لليوم الثالث على التوالى، لترتفع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلى على القطاع إلى 32 شهيدًا وأكثر من 250 جريحًا.

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