الأردن: اقتحام الأقصى عدوان مدان ومرفوض وخرق للقانون الدولى

وأعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية عن إدانتها لاستمرار الانتهاكات الإسرائيلية فى المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسى الشريف، وآخرها السماح للمتطرفين وأحد أعضاء الكنيست باقتحام المسجد وانتهاك حرمته وبحماية من الشرطة الإسرائيلية.
وحذرت من تبعات استمرار هذه الانتهاكات، مطالبة بوقفها فورا.
ومن جانبه، قال الناطق الرسمى باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول "إن اقتحام المسجد الأقصى المبارك، والممارسات الاستفزازية بحقه هى عدوان مدان ومرفوض، وخرق فاضح للقانون الدولى وللوضع التاريخى والقانونى القائم فى القدس ومقدساتها".
وأكد أن الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات تمثل اتجاها خطيرا، وتصرفا عبثيا غير مسؤول يفاقم التوتر ويدفع بالأوضاع إلى دوامة عنف مستمرة.
وشدد الناطق الرسمى باسم الخارجية الأردنية، على أن المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسى الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هى الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصرى بإدارة شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه.
وحمل السلطات الإسرائيلية مسؤولية التصعيد الذى يجرى اليوم، مطالبا سلطات الاحتلال، بالكف الفورى عن جميع الاعتداءات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك، واحترام حرمته.
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