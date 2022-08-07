فلسطين: استهداف الأقصى والعدوان على غزة وجهان لعملة الاحتلال الواحدة

جدة - نرمين السيد - أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الاستهداف الإسرائيلى المتواصل للمقدسات الإسلامية والمسيحية وفى مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، والتى كان آخرها الاقتحامات الجماعية الواسعة التى قام بها المتطرفين اليهود لباحاته بمشاركة عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن جافير، وعناصر ومؤيدى الجمعيات الاستيطانية وما تسمى منظمات "جبل الهيكل"، مشيرة إلى أن "حرب الاحتلال وعدوانه الوحشى والدموى على أهلنا فى قطاع غزة وتصعيد استهداف الأقصى وإطلاق يد المستوطنين لاستباحته وجهان لعملة الاحتلال العنصرى الواحدة".





وأكدت الوزارة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الأحد - أن "سلطات الاحتلال تواصل توظيف مناسباتها وأعيادها لخدمة طموحاتها ومخططاتها الاستعمارية التهويدية التوسعية، بما فيها تعميق وتوسيع عمليات تهويد القدس ومقدساتها وتكريس ضمها لدولة الاحتلال، وتغيير واقعها التاريخى والقانونى والديموجرافى القائم بما يخدم روايات الاحتلال التلمودية، بما فى ذلك تصعيد اقتحاماتها العدوانية الاستفزازية للمسجد الأقصى بهدف تكريس تقسيمه الزمانى على طريق تقسيمه مكانيا".

وذكرت أن ما يتعرض له المسجد الأقصى من حملات تهويد شرسة ومتواصلة هو جزء لا يتجزأ من حرب الاحتلال المفتوحة على شعبنا وقضيته وحقوقه، ويندرج فى إطار محاولاتها لإلغاء الوجود الفلسطينى فى القدس الشرقية المحتلة وفى عموم المناطق المصنفة (ج) لتسهيل ابتلاعها وتخصيصها كعمق استراتيجى للاستيطان".

وحمّلت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن عدوانها المستمر ضد المقدسات المسيحية والإسلامية وفى مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، وعن تداعياته ومخاطره على ساحة الصراع والمنطقة برمتها.

ورأت أن تقاعس المجتمع الدولى عن تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية عامة والقدس بشكل خاص وتخاذله فى تحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية تجاه معاناة شعبنا، وسياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير الدولية فى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان والأزمات والصراعات الدولية، وكذلك الحماية التى توفرها الإدارة الأمريكية لدولة الاحتلال، باتت جميعها تشجع إسرائيل كقوة احتلال على التمادى فى تنفيذ المزيد من مخططاتها الاستعمارية العنصرية وحربها المفتوحة على الشعب الفلسطينى وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، وتوفر لها أبواب الهروب من المساءلة والمحاسبة والإفلات من العقاب.