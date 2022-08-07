موسكو تسجل درجات حرارة قياسية وغير مسبوقة

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "نوفوستى"، أشار تيشكوفيتس إلى أن يوم أمس السبت كان يتميز فى الجزء الأوروبى من روسيا بالحرارة غير التقليدية، حيث تم تسجيل درجة حرارة قياسية، وذلك لأول مرة منذ عام 2010.
وقال كبير خبراء مركز فوبوس، إنه "فى موسكو، فى محطة الأرصاد الجوية.. أظهرت أعمدة موازين درجة الحرارة 31.7 درجة"، موضحًا أن "هذا ثانى أكثر الأيام حرارة فى الموسم الجارى. وكان الجو أكثر سخونة فى 11 يوليو الماضى فقط، عندما ارتفعت درجة الحرارة إلى 32.8 درجة".
وأضاف تيشكوفيتس أنه بالنسبة لـ6 أغسطس 2022، كانت هذه الأرقام هى النتيجة الثانية خلال الـ74 عاما الأخيرة، فى حين تعود النتيجة الأولى إلى عام 2010 ، عندما تم تسجيل الرقم القياسى فى مثل هذا اليوم ولشهر أغسطس كله، فارتفعت درجة الحرارة آنذاك إلى 37.3 درجة.
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