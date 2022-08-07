بدون كفيل وبدون تحويل الراتب استلم تمويلك اونلاين

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عمر شويل - جدة من أهم ما يبحث عنه جميع العملاء هو الحصول على تمويل شخصي اونلاين وأيضاً دون الحاجة إلى أى ضمانات وهذا ما توفره شركة تسهيل للتمويل بالسعودية حيث توفر شركة تسهيل للتمويل أفضل الحلول التمويلية للأفراد والتى تساعدهم في توفير كافة المتطلبات اللازمة لجميع العملاء بكل القطاعات والشرائح فتعد شركة تسهيل للتمويل من الشركات المالية التى أشتهرت بتقديم كل ما يحتاجه العميل سواء منتجات تمويلية أو أى أجهزة منزلية والعديد من المنتجات الأخرى.

بدون كفيل وبدون تحويل الراتب استلم تمويلك من شركة تسهيل

شركة تسهيل للتمويل توفر أفضل حل تمويلى سريع وفوري حيث متاح الحصول على تمويل بقيمة مالية تبدأ من 10,000 ريال سعودي وربما يصل إلى 250,000 ريال سعودي وقد صمم هذا الحل التمويلي بمميزات عديدة وهي

يمتاز القرض الشخصي من شركة تسهيل للتمويل بأنه مطابق لجميع أحكام الشريعة الإسلامية بالسعودية.

كذلك يمتاز تمويل شركة تسهيل للتمويل بأنه لا يشترط وجود أي كفيل عند التقديم.

كما يمتاز أيضاً تمويل شركة تسهيل بأنه لا يشترط تحويل الراتب الشهري عند طلب التمويل من تسهيل.

القرض الشخصي من شركة تسهيل تبدأ قيمته من 10 آلاف ريال سعودي وربما يصل إلى 250,000 ريال سعودي.

متاح أيضاً سداد قيمة التمويل الشخصي لدى شركة تسهيل للتمويل بالتقسيط الميسر على 60 شهر.

كما تتم أيضاً جميع إجراءات طلب التمويل الشخصي من شركة تسهيل بكل سهولة وسرعة.

متاح أيضاً التقديم والتوقيع أيضاً اونلاين.

شروط التمويل الشخصي اونلاين من شركة تسهيل

قرض شركة تسهيل اونلاين متاح لمختلف العملاء كما أنه تم تصميمه بجميع المزايا التي يحتاج إليها العميل ولكن حددت شركة تسهيل للتمويل عدد من الشروط الواجب توافرها عند التقديم وذلك من أجل الحصول على الموافقة الفورية على التمويل وتتمثل تلك الشروط في الآتي

حددت شركة تسهيل للتمويل سن المتقدم لا يقل عن 25 عام عند التقديم.

كما حددت أيضاً شركة تسهيل الراتب الشهري للمتقدم لابد أن لا يقل عن خمسة آلاف ريال.

كذلك حددت شركة تسهيل للتمويل الحد الأدنى لمبلغ التمويل يبدأ من 10,000 ريال سعودي.

رابط طلب التمويل الشخصي اونلاين من شركة تسهيل

يمكن طلب التمويل الشخصي من شركة تسهيل للتمويل اونلاين بصورة فورية من خلال الدخول على الرابط الرسمي للتمويل الشخصي من شركة تسهيل كما يتم أيضاً التوقيع وإنهاء جميع الإجراءات إلكترونيا.

حاسبة التمويل الشخصي من شركة تسهيل

تعطى شركة تسهيل للتمويل للعميل المتقدم فرصة معرفة قيمة القسط الشهري الواجب دفعة وذلك من خلال الدخول على حاسبة التمويل الشخصي من شركة تسهيل للتمويل وأيضاً تحديد مبلغ التمويل ثم تحديد فترة السداد التى تناسب العميل ومن ثم تظهر للمتقدم قيمة القسط الشهري وكذلك النسبة السنوية.