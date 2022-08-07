نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل Dls 22 Kiks دريم ليج سوكر 22 دوري أبطال أوروبا للموبيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة Dls 22 الإصدار الأخير لأشهر سلسلة ألعاب كرة القدم للهاتف المحمول الذي يعمل بنظام تشغيل أندرويد، وقد عملت الشركة المطورة على إدخال الكثير من التحديثات عليها لتصبح أكثر سهولة في اللعب، ويمكنك اللعب مع جميع اللاعبين حول العالم. إذا كنت من محبي ألعاب كرة القدم، فنحن نقدم لك هذه اللعبة التي تعد واحدة من أشهر ألعاب كرة القدم للهاتف المحمول وخاصة لنظام الاندرويد، وقامت الشركة المطورة بإضافة بعض التعديلات على اللعبة للحصول على نسخة خالية من الأخطاء ويمكنك الاستمتاع بالعب بشكل سريع وسلس، كما تم إضافة خاصية اللعب وجهًا لوجه أمام الخصم لتكون أكثر تميزًا عن الإصدارات السابقة.

مواصفات دريم ليج سوكر 22

يوجد الكثير من المعجبين بألعاب كرة القدم، فإذا كنت واحد منهم فإنك لا بد أن تكون سمعت أو لديك بعض المعلومات عن الإصدار الأخير من Dls، وهي من أشهر الألعاب الموجودة على تطبيق جوجل بلاي لهواتف الأندرويد، وحققت الكثير من النجاحات في الفترة الأخيرة، ولكي تتمكن من إتقان لعب هذه اللعبة يجب أن تتعرف على مواصفاتها التي تتمثل في الآتي:

اسم اللعبة:. Dream League Soccer 2022

المطور: First Touch Games.

الحجم: 507 MB.

نظام التشغيل: Android 5 والأحدث.

الإصدار الحالي: 9.12.

الفئة: ألعاب رياضية.

تاريخ التحديث: 17 يونيو 2022.

مميزات لعبة Dls 22

من أكثر الألعاب التي يفضلها معظم الشباب حول العالم هي ألعاب كرة القدم، ومن أشهر الألعاب في الفترة الأخيرة كانت لعبة دريم ليج سكور، حيث يفضل الكثير من محبي ألعاب الهاتف لعبها، وهذا يرجع للمميزات التي تمتلكها التي جعلتها مفضلة عن باقي الألعاب، وهي كالآتي:

تمكنك من تكوين فريق خاص بك من بين 4000 لاعب حول العالم، كما يمكنك إقناع أفضل وأكفاء اللاعبين الموجودين في الفرق الأخرى بالانضمام إليك.

تعزيز قدرة اللاعبين عن طريق إَضافة بعض الرسوم المتحركة، والجرافيك المتطور.

تستطيع المنافسة في أكثر من بطولة، كما يمكنك الوصول إلى دور الثمانية بشكل أسهل من ذي قبل.

التعليق الصوتي الموجود باللعبة مميز، كما يعطي أصوات الجماهير الموجودة باللعبة إلى حماسة وتشويق للاعبين.

تستطيع التعاقد مع أفضل المدربين لتحسين قدرات فريقك.

تم إضافة خاصية Dream League Live التي تمنح اللاعب فرصة المنافسة مع أكثر من لاعب حول العالم.

تحميل Dls 22

من أشهر الألعاب حول العالم، ولها الكثير من المعجبين بها، ويبحث عن تحميلها الكثير من محبي لعبة كرة القدم، ولهذا نقدم لكم خطوات التحميل التي تتمثل في الآتي:

أولا توصيل الموبيل بشبكة الأنترنت ويفضل عن طريق شبكة واي فاي. ثم قتح متجر تطبيقات الهاتف جوجل بلاي أو أبل ستور. ثم تقوك بكتابة أسم اللعبة في مكان البحث بصفحة المتجر. بعد ذلك الضغط علي تثبيت اللعبة من داخل المتجر ليتم تحميل اللعبة علي جوالك.

وبهذا تستطيع الاستمتاع باللعب ة مع أصدقائك.