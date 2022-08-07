نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات أيفون 14 برو max في الدول العربية وموعد إصداره في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر ومواصفات أيفون 14 برو max، هو من الاصدارات الجديدة التي تنتجها شركة ابل الأمريكية في الولايات المتحدة، وينتظر الكثيرين من محبي شركة ابل نزول هاتف أيفون برو ماكس الذي يوجد به مميزات عملاقه وخارقه وبسببها جعل العديد من الأشخاص يلقبونه بالأسطورة الجديدة، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على تفاصيل مواصفات وأسعار أيفون 14 برو max، وينتظر ملايين الناس في جميع أنحاء العالم موعد نزور الجيل الجديد من أيفون 14 برو ماكس، حيث نتعرف على مواصفاته وأسعاره في الدول العربية واهم مميزاته الكبيرة وسوف نعرض لكم بعض الصور التي تم تسريبها لشكل أيفون 14 برو ماكس، هذا المنتج هو محط اهتمام صحف كثيره ومواقع إلكترونية متخصصه في هذا المجال نتعرف على تفاصيلها في السطور التالية.

سعر ومواصفات أيفون 14 برو max

ليس جديد أن نعرف بان شركة ابل الأمريكية على احد اكبر الشركات العالمية في إنتاج الهواتف المميزة والأكثر أناقة في العالم، وهى احدي الهواتف المميزة والمحببة لدى الكثيرين وخصوصا من مهتمي الهواتف المحمولة من الأغنياء والفقراء في جميع دول العالم، مجموعة الايفون هي المسيطرة على السوق العالمي لأنها تمتلك سلاسل من الهواتف التي لا مثيل لها عند معظم الأشخاص، ولهذا العديد من الأشخاص يتساءل عن سعر ومواصفات أيفون 14 برو max التي سيتم أصدارة قريبا من شركة ابل، حيث في الأسابيع القليلة القادمة سوف يتم الإعلان الرسمي من قبل الشركة عن أسعار ومواصفات أيفون 14 برو max، وفى السطور التالية سنتعرف على مواصفات وأسعار أيفون برو ماكس الإصدار الجديد.

مواصفات أيفون 14 برو ماكس

جميع الهواتف المحمولة تمتلك عدد كبير من المميزات والمواصفات الجذابة ولان أيفون برو ماكس هو المنتظر نزوله حاليا فالكل ينتظر ما هي مواصفات أيفون برو ماكس، الهاتف به شاشه مقاس 6.7 بوصة وهى من super retina xdr oled، تتميز بانها مقاومه للماء وللخدوش لعمق يصل 6 أمتار تحت الماء لمدة تتجاوز النصف ساعه، شاشه أيفون 14 برو ماكس بها دقه 1284×2778، وتغطى الهاتف من الأمام وتمتلك فتحة الكاميرا الأمامية.

أسعار أيفون 14 برو ماكس

سعر أيفون 14 برو ماكس من المحتمل أن يبدأ سعره من 1200 دولار أمريكي ويعلوا عن الإصدار السابق 100 دولار، وسوف يكون سعره في المملكة العربية السعودية 5000 ريال سعودي وفى الأمارات العربية المتحدة سوف يكون في نفس السعر في المملكة وباقي دول الخليج.