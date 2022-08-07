نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم قوات امن المنشات 1444 للنساء وزارة الداخلية عبر أبشر للتوظيف jobs sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقديم قوات امن المنشات 1444 ، أعلنت عنه الإدارة العامة للقبول المركزي عن استقبال طلبات رابط تقديم أمن المنشآت أبشر للتوظيف. وهي مخصصة لفئة النساء السعوديات اللاتي يرغبن في شغل إحدى الوظائف العسكرية الشاغرة المعلن عنها، وسبب اهتمامهن بـ وظائف امن المنشات للنساء لكون هذه الأخيرة تعتبر من ضمن القطاعات الهامة التابعة لوزارة الداخلية في المملكة، وقد أنشئت بناء على قرار وزاري، ويمكن لجميع الراغبين في تقديم قوات امن المنشآت الدخول عبر رابط jobs.sa، وهذا من أجل التسجيل في الآجال المحددة من طرف الجهات المعنية، إلى جانب ذلك هناك شروط التقديم في قوات أمن المنشآت السعودية، والتي سنعرضها لكم في مقالنا هذا على موقع ثقفني، كما سنشرح لكم كل التفاصيل المتعلقة بموضوع التسجيل في قوات امن المنشات 1444.

تقديم قوات امن المنشات 1444

بدأ تقديم قوات امن المنشات 1444 في السعودية يوم السبت السادس من شهر أغسطس 2022 الموافق للثامن من شهر محرم. وهذه الوظائف موجهة للكادر النسائي، ويتم هذا عبر رابط تقديم أمن المنشآت jobs.sa، وستغلق أبواب التقديم يوم الخميس القادم الثالث عشر من شهر محرم، الموافق للحادي عشر من شهر أغسطس، ويتم التسجيل في قوات امن المنشات أبشر للتوظيف باتباع الخطوات التالية:

أولا: يتوجب على المتقدم الدخول إلى موقع أبشر للتوظيف على الإنترنت

ثانيا: يتوجب عليه تسجيل الدخول إلى حسابه الشخصي على المنصة

ثالثا: في الخطوة الموالية يذهب إلى التبويب الخاص بالوظائف، ويختار منها: وظائف امن المنشات للنساء

رابعا: عليه أن يقرأ كل شروط امن المنشات، ثم يوافق عليها بعد ذلك

خامسا: يملأ النموذج بمعلوماته الشخصية، ثم يرفق المستندات المطلوبة

سادسا: يضغط على زر متابعة التسجيل، ثم يرسل الطلب.

شروط التقديم في قوات امن المنشات 1444

وضعت وزارة الداخلية شروط قوات أمن المنشآت السعودية، والتي يجب أن تتوفر في جميع النساء الراغبات في التقديم. أهم شرط هو الجنسية السعودية، وتكون نشأت في السعودية، باستثناء من عاشت خارج المملكة مع والدها بغرض خدمة المملكة. أيضا يجب أن تكون المتقدمة إلى قوات أمن المنشآت حاملة لدرجة الثانوية العامة أو ما يعادلها، كما يجب أن توفر بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول.

بالإضافة إلى ذلك من شروط التسجيل في قوات امن المنشات 1444، يجب أن تكون لها سيرة حسنة، ولم يسبق أن حكم عليها في قضية ما. بالنسبة للطول والوزن يجب أن يكون هناك توافق بينهما حسب ما جاء في اللائحة الطبية، وتكون لها لياقة بدنية عالية، وأن تجتاز الفحص الطبي المطلوب. أيضا لا يجب أن يكون لديها أي مرض مزمن، وإن كانت متزوجة يجب أن يكون زوجها سعودي الجنسية.

فتح باب القبول والتسجيل لقوات أمن المنشآت على رتبة (جندي) للكادر النسائي، وذلك عبر منصة (أبشر – توظيف): https://t.co/66ZbY6U5Oh. pic.twitter.com/qjBdAieHel — قوات أمن المنشآت (@SaudiFSF) فتح باب القبول والتسجيل لقوات أمن المنشآت على رتبة (جندي) للكادر النسائي، وذلك عبر منصة (أبشر - توظيف): https://t.co/66ZbY6U5Oh. pic.twitter.com/qjBdAieHel — قوات أمن المنشآت (@SaudiFSF) August 4, 2022

مهام قوات أمن المنشآت 1444

من أبرز مهام قوات أمن المنشآت هي توفير الحماية اللازمة والأمان للمنشآت البترولية والصناعية، والتحقق من الخطط الأمنية. وضع تفتيش أمني من حين لآخر والحرص على متابعة كل الحوادث التي تحصل في المنشآت. وكذلك تحليل كل المخاطر الأمنية المحيطة بالمنشآت، والبحث عن خطط لها. إلى جانب ذلك القيام بإعداد تدريب لكل منسوبي القطاع من خلال إلحاقهم بدورات متخصصة.

نصل وإياكم إلى ختام مقال تقديم قوات أمن المنشات 1444، وقد عرضنا لكم كل التفاصيل الهامة التي تم الإعلان عنها. وذكرنا لكم أيضا موعد تقديم وظائف قوات امن المنشات 1444 في السعودية، وقد بدأ التسجيل بالفعل وسيستمر لأسبوع كامل، وهذا يتم بشكل إلكتروني فقط من خلال رابط تقديم أمن المنشآت ابشر توظيف، كما ذكرنا لكم الشروط المطلوبة الواجب توفرها.