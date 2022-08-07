قرض شخصي 300 ألف ريال بدون كفيل للسعوديين والمقيمين و0% رسوم إدارية

يبحث البعض من الأفراد السعوديين داخل المملكة العربية السعودية أو المقيمين فيها، على أفضل تمويل شخصي يصل إلى أعلى سعر ليساعده في بناء مستقبل باهر، يجني من خلاله مبلغ مالي كل شهر ليساعده على المعيشة وزيادة الدخل الشهري، ليقم من خلاله بتوفير المعيشة الهنية لجميع أفراد أسرته وشراء كل ما يحتاج إليه، أو دفع جميع المصروفات الدراسية أو شراء سيارة خاصه به، ويقم بسداد التزاماته من خلال التمويل الشخصي الذي سوف يحصل عليه، ومتوفر تمويل شخصي يصل إلى 300 ألف ريال بدون كفيل وإجراءات سريعة وبسيطة.

تمويلك بدون كفيل حتى 300 ألف ريال

احصل على أفضل التمويلات المتوفرة للمواطنين والمقيمين بتمويل يصل حتى 300 ألف ريال، تمويل للمتقاعدين 300 ألف ريال بدون دفعة أولى، ولا حاجة إلى وجود ضامن، فمتاح أن تحصل على التمويل بدون وجود كفيل، والتمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبدون رسوم إدارية، فقط سوف تقم بالتقديم على طلب التمويل وسوف تحصل عليه بإيداع فوري، كما أنه متوفر لك خدمات مجانية للعروض التمويلية، ومنها خدمة السداد أون لاين والتي تتيح لك سداد تمويلك في أسرع و قت وأنت داخل منزلك.

شروط الحصول على تمويل شخصي للسعوديين والمقيمين

من أهم الشروط المعلن عنها أنه يجب أن لا يقل العمر عن 22 عاما ولا يتخطى 60 عاما للمقيمين والسعوديين داخل المملكة، أما المتقاعدين فلهم شروط أخرى، سداد المديونية بمليون ونصف ريال، والراتب الشهري يجب أن لا يقل عن 5000 ريال حتى تحصل على تمويلك بالمزايا المعلن عنها، ويجب أن تكون الخدمة بجهة العمل لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل طلب التمويل، ويتم تقديم الهوية الوطنية أو صورة من الإقامة وجواز السفر، وتكون صلاحيتها لمدة لا تزيد عن شهر، وإثبات السكن، وحساب بنكي باسم المتقدم.

طريقة الحصول على التمويل

يتم الدخول إلى الموقع الإلكتروني لشركة اليسر، واختيار التمويل الشخصي للمواطنين والمقيمين، وتعبئة نموذج طلب الحصول على التمويل، وإرفاق كافة الأوراق والمستندات المطلوبة، وسوف يتم الموافقة على طلبك في الحال، وتحويل المبلغ التمويلي إليك، ويمكنك اختيار فترة السداد حيث أن خدمة السداد أون لاين تتيح لك أن تقم بسداد القسط الشهري على فترتين خلال الشهر، ويتم تقسيميهم وفق دخلك الشهري، والاتصال على رقم خدمة العملاء 8001160711 لمزيد من المعلومات.