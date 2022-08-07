مصرع شخص وإصابة العشرات جراء حريق مخزن نفط ضربته صاعقة فى كوبا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "سانا" عن التلفزيون الكوبى، فقد أصابت صاعقة مستودعًا للنفط ما أدى إلى وقوع انفجارات وإندلاع حريق هائل، ما أسفر عن مصرع شخص واحد على الأقل، وإصابة 121 آخرين بجروح، وفقدان 17 آخرين، لافتًا إلى إجلاء نحو 1900 شخص من منطقة الكارثة.
وفى تغريدة عبر "تويتر"، قال وزير الصحة الكوبى، خوسيه أنخيل بورتال ميراندا، إن سبعة من المصابين فى حالة خطيرة.
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