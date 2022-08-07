قوات الاحتلال تعتقل 21 فلسطينيا فى الضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فقد اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى مخيمات طولكرم وعسكر الجديد فى نابلس والفوار فى الخليل وبلدات كفر راعى وعنزة فى جنين وخربة الحديدة فى الأغوار الشمالية، واعتقلت 13 فلسطينيًا. كما أشارت الوكالة الفلسطينية إلى اعتقال 8 فلسطينيين آخرين على أحد حواجزها شرق بيت لحم. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلى اعتقلت 22 فلسطينيًا فى الضفة الغربية، أمس السبت. وتتزامن اعتقالات الاحتلال للفلسطينين مع عمليات القصف الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ 3 أيام، والتى أسفرت عن استشهاد 32 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 250 آخرين.

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