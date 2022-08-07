عاجل- ارتفاع حصيلة شهداء القصف الإسرائيلى على غزة إلى 32 شخصا

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فقد استهدفت غارات طائرات الاحتلال الحربية أراضى زراعية فى منطقة القرارة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، بعدد من الصواريخ. فى السياق ذاته اقتحم مستوطنون باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال لإحياء ما تسمى " ذكرى خراب الهيكل، صباح اليوم الأحد ، وسط تصعيد خطير على الأرض فى الحرب التى يشنها جيش الاحتلال على قطاع غزة. ومنعت قوات الإحتلال أى أنواع للصلاة داخل المسجد الأقصى، حيث قام الفلسطينيون بأداء صلاة الفجر فى الشوارع المحيطة بالمسجد.

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