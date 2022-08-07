الصين تستعد لإنهاء أكبر مناورات عسكرية فى تاريخها حول تايوان

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت "فرانس برس"، فمن المقرر أن تنتهى المناورات الصينية التى أثارت ضجة كبيرة فى العالم، اليوم الأحد، رغم أن بكين أعلنت عن تدريبات جديدة تستمر حتى 15 أغسطس، فى البحر الأصفر، الواقع بين الصين وشبه الجزيرة الكورية.

وبحسب الوكالة، قالت وزارة الدفاع التايوانية إن الصين قامت بإرسال طائرات وسفن وطائرات مسيرة حول مضيق تايوان، "فى محاكاة لهجمات على جزيرة تايوان الرئيسية وعلى سفن فى مياهنا".

وردًا على ذلك، قالت الجزيرة إنها حشدت "نظام مراقبة واستطلاع استخباراتى مشترك، لمراقبة وضع العدو عن كثب"، وكذلك إرسال طائرات وسفن.

ونشر جيش بكين شريط فيديو لطيار فى سلاح الجو يصور ساحل الجزيرة وجبالها من قمرة القيادة الخاصة به، فى مقطع يظهر مدى قرب القوات الصينية من شواطئ تايوان.

ونشرت القيادة الشرقية للجيش الصينى صورة قالت إنها التقطت لسفينة حربية تقوم بدوريات فى البحار، بالقرب من تايوان مع ظهور الخط الساحلى للجزيرة فى الخلفية.

وخلال هذه التدريبات، أطلقت بكين صواريخ باليستية فوق العاصمة التايوانية، فيما حثت وزارة الخارجية التايوانية بكين على "الكف فورا عن إثارة التوتر واتخاذ إجراءات استفزازية لترويع الشعب التايوانى".

وبحسب "فرانس برس"، حذر الخبراء من أن التدريبات تكشف عن قوة عسكرية صينية متزايدة، قادرة على تنفيذ حصار شاق للجزيرة التى تتمتع حاليا بالحكم الذاتى، وكذلك منع القوات الأمريكية من تقديم مساعدتها.

وقال جرانت نيوزهام، الباحث فى منتدى اليابان للدراسات الاستراتيجية والضابط السابق فى البحرية الأمريكية: "فى بعض المناطق، قد يتجاوز جيش التحرير الشعبى الصينى القدرات الأمريكية"، مؤكدًا أنه "إذا كانت المعركة محصورة فى المنطقة المحيطة بتايوان، فإن البحرية الصينية اليوم هى خصم خطير، وإذا لم يتدخل الأمريكيون واليابانيون لسبب ما، فستكون الأمور صعبة على تايوان".