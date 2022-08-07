إصابة فلسطينيين فى غارات للاحتلال الإسرائيلى جنوب غزة

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فقد استهدفت غارات طائرات الاحتلال الحربية أراضى زراعية فى منطقة القرارة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، بعدد من الصواريخ، ما أدى إلى إصابة فلسطينيين اثنين بجروح.

وارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلى المتواصل على غزة إلى 24 شهيدًا فلسطينيًا، بينهم 6 أطفال، إضافة إلى إصابة أكثر من 250 شخصا بجروح، فيما يتواصل القصف الإسرائيلى على القطاع لليوم الثالث.