العالم اليوم - سباح بريطاني يروي تجربة إنقاذه من قرش بمساعدة دلافين

انتم الان تتابعون خبر سباح بريطاني يروي تجربة إنقاذه من قرش بمساعدة دلافين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 7 أغسطس 2022 11:15 صباحاً - لطالما كانت السباحة مع الدلافين حلما للعديد من الناس، إلا أن لهذه المخلوقات اللطيفة قصة قد تكون مدهشة أكثر مع البريطاني آدم ووكر، الذي قرر السباحة معها قبالة سواحل نيوزلندا.

وأثناء السباحة، شاهد ووكر سمكة قرش، تقترب باتجاهه، ما أثار الرعب في نفسه، إلا أن الدلافين تصرفت بطريقة غريبة من أجل حمايته، حيث شكلت حلقة حوله.

وقال ووكر: "أود أن أعتقد أنهم كانوا يحمونني ويوجهونني إلى المكان الآمن، ستبقى هذه اللحظات معي إلى الأبد".

وأضاف: "لا أستطيع أن أقول ما إذا كانت نية الدلافين مساعدتي، ولكن يمكنني القول إنه بعد بضع دقائق اختفى القرش وبقيت الدلافين معي لمدة 50 دقيقة أخرى وهو ما كان بمثابة تجربة رائعة"، حسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأشار إلى أنه واجه أسماك قرش أثناء السباحة في مناسبتين أخريين، مرة أثناء وجوده في هاواي، وأخرى بقناة تسوغارو في اليابان، مضيفا أن أفضل طريقة عند مواجهة سمكة قرش هي عدم الذعر.

ونشر ووكر فيديو خلال سباحة الدلافين إلى جانبه في اللحظة التي قال إن قرشا اقترب منه على نحو مفاجئ.

ورغم عدم تأكيد ووكر أن الدلافين قد تجاوبت مع حركة سمكة القرش وأمّنت حمايته، إلا أن رواد مواقع التواصل أثنوا على الحيوانات الودودة، والذكاء الذي تتمتع به.