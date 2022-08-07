%40 تخفيضا على أسعار تذاكر الطيران بالخطوط السعودية

جدة - نرمين السيد - وقال المهندس عبد الله الشهرانى، فى تصريحات خاصة لقناة "الإخبارية" السعودية، إن الهدف الرئيسى من قرار تخفيض أسعار تذاكر الرحلات الداخلية والدولية هو تمكين السياح من داخل المملكة أو خارجها للوصول إلى المناطق السياحية والاستمتاع بالأجواء الرائعة.

وانطلقت يوم الخميس الماضى أولى رحلات الخطوط السعودية المباشرة إلى وجهتها الدولية الجديدة "زيورخ" فى سويسرا بالتعاون مع برنامج الربط الجوى، حيث تهدف الخطوط السعودية إلى تدشين وجهات جديدة لربط العالم بالمملكة وكذلك تقديم المزيد من الخيارات لضيوفها وتعزيز الموقع التنافسى على القطاع الدولى.