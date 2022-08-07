جدة - نرمين السيد - وأوضح المكتب - فى بيان له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" نقلته قناة "الإخبارية" السعودية - أن الحادث وقع يوم الجمعة الماضى بجانب مهبط الطائرات التابع لنادى الطيران بالحريضه قرابة 30 مترا داخل البحر.
وأشار إلى أنه تم إنقاذ قائد الطائرة ومرافقيه من قبل حرس الحدود، وتم نقلهم إلى مستشفى عسير المركزى بمدينة أبها، كما تم إخراج الطائرة من البحر، حيث تعرضت لأضرار جسيمة، وفور ذلك باشر مكتب تحقيقات الطيران فى إجراءات التحقيق للكشف عن ملابسات وظروف الحادث.
ووثق مقطع فيديو لحظة سقوط الطائرة أثناء إقلاعها واختلال توازنها، ما أدى لسقوطها فى مياه ساحل البحر الأحمر فى مركز الحريضة، فيما نجا طاقمها الذى تعرض لإصابات طفيفة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سقوط طائرة فى عسير السعودية.. ومكتب التحقيقات يكشف التفاصيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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