سقوط طائرة فى عسير السعودية.. ومكتب التحقيقات يكشف التفاصيل

جدة - نرمين السيد - وأوضح المكتب - فى بيان له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" نقلته قناة "الإخبارية" السعودية - أن الحادث وقع يوم الجمعة الماضى بجانب مهبط الطائرات التابع لنادى الطيران بالحريضه قرابة 30 مترا داخل البحر.

وأشار إلى أنه تم إنقاذ قائد الطائرة ومرافقيه من قبل حرس الحدود، وتم نقلهم إلى مستشفى عسير المركزى بمدينة أبها، كما تم إخراج الطائرة من البحر، حيث تعرضت لأضرار جسيمة، وفور ذلك باشر مكتب تحقيقات الطيران فى إجراءات التحقيق للكشف عن ملابسات وظروف الحادث.

ووثق مقطع فيديو لحظة سقوط الطائرة أثناء إقلاعها واختلال توازنها، ما أدى لسقوطها فى مياه ساحل البحر الأحمر فى مركز الحريضة، فيما نجا طاقمها الذى تعرض لإصابات طفيفة.