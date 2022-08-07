بلينكن: سندافع عن الفلبين لو تعرضت لهجوم ببحر الصين الجنوبى

جدة - نرمين السيد - وقال الوزير، حسب بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، خلال زيارته للعاصمة الفلبينية مانيلا ولقائه بنظيره الفلبينى إنريك مانالو، إن وقوع هجوم مسلح على القوات المسلحة الفلبينية أو السفن أو الطائرات الفلبينية سوف يستتبع تفعيل الالتزامات الدفاعية المشتركة وفقا للمعاهدة المبرمة بين البلدين منذ 70 عاما.

من جانبها، ذكرت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، أن تصريحات بلينكن استهدفت تهدئة المخاوف لدى الفلبين بشأن مدى التزام الولايات المتحدة بمعاهدة الدفاع المشترك فيما بين الدولتين والمبرمة منذ 70 عاما، حيث وصفها بلينكن بأنها "قوية كالصلب" كما وصف الفلبين بأنها صديق وشريك وحليف لا يمكن الاستغناء عنه للولايات المتحدة.

ونوهت الشبكة إلى أن بلينكن كان أكبر مسؤول أمريكى يلتقى بالرئيس الفلبينى الجديد فرديناند ماركوس الأصغر، وهو نجل الرئيس الفلبينى الراحل فرديناند ماركوس.

ومن جهة أخرى، سعى بلينكن إلى التقليل من حدة التوتر الدبلوماسى حول تايوان بين الولايات المتحدة والصين بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى للجزيرة التايوانية مؤخرا، حيث قال إن الزيارة لم تؤد لزيادة حدة التوترات التى كانت بالفعل متوترة.