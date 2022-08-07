جرائم قتل تستهدف المسلمين.. أمريكا تحقق فى مقتل 4 بولاية نيو مكسيكو

وفى تصريحات للصحفيين، قال قائد شرطة البوكيرك، هارولد ميدينا، أمس السبت، إن "شابا من الجالية المسلمة قتل"، لكنه لم يكشف عن اسم القتيل أو ملابسات الجريمة، لافتًا إلى أنه تم نصب كمائن للضحايا فى الحالات الثلاث السابقة، ثم أطلقت عليهم النار دون سابق إنذار.
وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، أشار ميدينا إلى احتمال أن جريمة قتل الشاب مرتبطة بجرائم القتل الثلاث السابقة.
وفى وقت سابق، أعلنت شرطة ولاية نيو مكسيكو، أنه تم استهداف المسلمين الثلاثة الآخرين الذين لقوا حتفهم فى أكبر مدن الولاية خلال الـ9 أشهر الماضية بسبب دينهم وانتمائهم العرقى.
وقالت ميشيل لوجان جريشام، حاكمة ولاية نيو مكسيكو، إن "القتل الذى استهدف المسلمين المقيمين فى البوكيرك يثير غضبًا شديدًا وغير مقبول على الإطلاق"، مضيفة أنها أرسلت أفرادًا إضافيين من شرطة الولاية إلى البوكيرك للمساعدة فى التحقيق.
وكان اثنان من رواد نفس المسجد قتلوا بالرصاص فى البوكيرك فى أواخر يوليو وأوائل أغسطس. وقالت الشرطة إن هناك "احتمالا قويا" بأن يكون مقتلهما مرتبطا بمقتل مهاجر أفغانى فى نوفمبر الماضى.
وذكرت الشرطة الأمريكية وقائع القتل الثلاثة، والتى طالت كلاً من" محمد أفضال حسين، 27 عامًا، الذى كان يعمل مديرا للتخطيط لمدينة إسبانيولا، ولقى حتفه بالرصاص يوم الإثنين خارج مجمعه السكنى فى البوكيرك، وأفتاب حسين، 41 عاما، من الجالية الأفغانية الكبيرة فى البوكيرك، وعثر عليه مقتولاً بالرصاص فى 26 يوليو بالقرب من المنطقة الدولية بالمدينة، ومحمد أحمدى، 62 عاما، الذى قتل فى موقف للسيارات بالقرب من سوبر ماركت ومقهى يوم 7 نوفمبر.
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