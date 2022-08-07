كيراتين طبيعي جبار لفرد الشعر المجعد في 10 دقائق.. شعرك هيبقى زى الحرير

يعكس مظهر الشعر حالة الجسم الصحية، كما أنه يتأثر بالعامل الوراثي وطبيعة التغذية التي يحصل عليها الجسم، ومن الطبيعي أن أغلب النساء يفضلن الشعر الأملس المفرود ويجدونه أكثر جمالًا، وللحصول على شعر بهذه المواصفات؛ قد يلجأ البعض منهن لاستخدام مواد كيميائية تضر بالشعر وتكلفهم مبالغ مالية كبيرة؛ لذا تفضل الكثيرات منهن استخدام وصفات منزلية، مصنوعة من مواد طبيعية، لفرد الشعر وتحسين مظهره، وسوف نعرض عليك عدة وصفات طبيعية فعالة، أفضل من الكيراتين في فرد الشعر.

فرد وتنعيم الشعر بالموز

يُعد الموز غنيًا بمحتواه من عنصر الكالسيوم، والذي يُعتبر مفيدًا جدًا للشعر، كما أنه يساعد في الحصول على شعر ناعم مفرود، فضلًا عن تحفيز الشعر على النمو وزيادة كثافته، ويمكن استخدام الموز في فرد الشعر كالتالي:

قومي بهرس ثمرة موز واحدة بحيث يصبح قوامها ناعم تمامًا.

ثم أضيفي إليها أحد الزيوت الطبيعية المستخدمة للشعر، مثل: زيت اللوز أو الزيتون، كما يمكنك إضافة زيت جوزالهند.

قلبي الخليط جيدًا حتى تحصلي على عجينة ناعمة.

بعد ذلك قومي بتوزيع الخليط على الشعر بشكل متساوي، ثم اتركيه لمدة ساعة.

اغسلي الشعر بشامبو مناسب.

كرري الخطوات مرة أسبوعيًا، وسوف تلاحظين النتائج.

فرد الشعر باستخدام حليب جوزالهند

يعمل حليب جوزالهند على تقوية وترطيب الشعر، ويمنحه اللمعان والنعومة، فضلًا عن فوائده العظيمة لفروة الرأس وحمايتها من الفطريات والأمراض الجلدية المعدية، كما يمكن استخدامه في فرد الشعر كما يلي:

قومي بخلط 200 مل من حليب جوزالهند مع 50 مل من عصير الليمون، وقلبي جيدًا.

ضعي الخليط في برطمان مغلق، ثم احفظيه في الثلاجة، حتى يكون طبقة دهنية سميكة على السطح.

اكشطي الطبقة الدهنية المتكونة، ثم وزعيها جيدًا على كل من الشعر وفروة الرأس.

بعد ذلك قومي بتغطية الشعر، وانتظري لمدة نصف ساعة.

ثم قومي بغسل الشعر وتجفيفه، وتمشيطه قبل أن يجف تمامًا.

منقوع الكرفس لشعر ناعم مفرود

يحتوي نبات الكرفس على مجموعة كبيرة من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، وخاصةً الشعر، ويمكن الاستفادة من الكرفس في فرد الشعر، كالتالي: