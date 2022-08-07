نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة السعودية ومصر اليوم في نهائي كأس العرب تحت 20 سنة والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عشاق الساحرة المستديرة كرة القدم ينتظرون موعد مباراة السعودية ومصر اليوم في نهائي كأس العرب تحت 20 سنة، ماتش مصر والسعودية في كأس العرب يحظى باهتمام إعلامي كبير جداً، وتلقي بظلالها على الوسط الرياضي، لذلك نقدم لكم هذا المقال عبر موقعكم الإخباري “ثقفني”، لنقدم لكم تغطية إخبارية شاملة عن مباراة السعودية ضد مصر كأس العرب، من حيث موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين.

يحتضن استاد الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية “المحالة”، ماتش مصر والسعودية اليوم في نهائي كأس العرب تحت 20 سنة. مباراة يسعى لها المنتخبين منذ انطلاق صافرة البطولة، فقد تأهل منتخب السعودية “الأخضر السعودي” إلى المباراة النهائية بعد تحقيق الفوز بخماسية نظيفة في شباك نظيره المنتخب الفلسطيني.

بينما يسعى منتخب الفراعنة نحو التتويج بالكأس الغالية بعد آداء أكثر من رائع طوال البطولة. ويسعى المدير الفني للفراعنة واللاعبين لتتويج مجهودهم والرجوع بالكأس من قلب السعودية. وجدير بالذكر أن منتخب مصر قد وصل للمباراة النهائية بعد تفوقه في مباراة نصف النهائي على نظيره منتخب الجزائر ثلاثة أهداف دون رد. ليضرب موعداً مع المنتخب السعودي في نهائي الكأس الغالية كأس العرب تحت 20 سنة.

موعد مباراة السعودية ومصر اليوم

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة مصر والسعودية اليوم الأحد الموافق 07\08\2022. حيث يستضيف استاد “المحالة” أحداث المباراة حسب التوقيتات التالية:-

16:30:- حسب التوقيت العالمي جرينتش.

17:30:- الخامسة ونصف مساءً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

18:30:- السادسة ونصف مساءً بتوقيت مصر والسودان وليبيا.

19:30:- السابعة ونصف مساءً بتوقيت السعودية والعراق وسوريا واليمن والكويت والبحرين وقطر والأردن ولبنان وفلسطين.

20:30:- الثامنة ونصف مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة لماتش مصر والسعودية كأس العرب

مباراة السعودية ضد مصر اليوم في نهائي كأس العرب تحظى باهتمام إعلامي كبير. لأجل ذلك من المقرر أن يتم نقل المباراة على أكثر من قناة رياضية. وسوف تنقل المباراة على قناة KSA Sports 1 HD، وقناة Al Iraqiya Sports HD، وكذلك سيتم نقل المباراة على قناة الرابعة العراقية الرياضية.

تشكيل منتخب السعودية تحت 20 سنة المتوقع