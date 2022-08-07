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عمر شويل - جدة كيف تحمي مدخراتك من التضخم الإقتصادي ، أصبح التضخم الاقتصادي شبح يضرب العالم من الشرق للغرب بلا استثناء ، وخاصة مع الاضرابات الساسية التي يشهدها العالم وتصارع القوي العظمي علي مصادر الطاقة والموارد الطبيعية ، ولان السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة فإن التأثير تبعي وحتمي ، وليس بالضرورة أن يكون إضطرادي ولكن يمكن أن يكون عكسي ، كل هذا الحديث يطرح سؤال يمغص حياة الانسان العادي ، ومع ارتفاع أسعار السلع و معدل التضخم ، كيف احافظ علي أموالي من شبح التضخم ، و ما هي الطريقة المثلي للعبور من الأزمة الاقتصادية بأقل خسائر ، و ما الدليل الصحيح في تخطي أزمة الاقتصاد والتضخم ، كل هذه التساؤلات سنجيب عنها بخطة مفصلة تضع أمام حلول حقيقية لتحمي أموالك من تناقصلا قيمتها خلال الفترة المقبلة ، فأعيروني أنتباهكم.

كيف تحمي مدخراتك من التضخم الإقتصادي

في الفقرات المقبلة سنتحدث بالتفصيل عن العناوين الآتية لنضع خطتنا بإذن الله لتخطى الأزمة :

أولاً عليك اليقين بأن ما نعانيه من أزمة مالية فعل بشري وما تجنيه من رزق أمر محتوم ، ولكن عليك السعي والتدبير. سنتعرف علي طريقة عمل خطة مالية للمنزل. ثم نحدد الدخل والمصروفات. بعدها نحدد قيمة الفائض أو العجز الكلي. وبعد ذلك نقوم بترتيب الأولويات. الخطوة التالية هي تقنين النفقات أو المصروفات. أيضاً سنتعرف علي طرق الشراء المثلي في الوقت الحالي. ومن البديهي أن نبحث عن مصادر دخل إضافية ثم نقدم بعدها نصائح استثمارية وأفكار لتعظيم العائد المالي أو الدخل.

المصطلحات قد تكون مشيرة للتضخم الكبير ولكن عليك معرفة سبل الحل و أهمية التخطيط في السنين المقبلة وعلي المدى القريب.

كيف تبني خطة مالية لتحمي مدخراتك من التضخم الإقتصادي ؟

معدلات النمو في الأسعار حاليا أكثر من اي زيادة عاصرناها وتدفع العالم نحو تضخم و ركود:

تبني الخطة المالية علي مجموعة أسس رئيسية وهي :

الأفراد – الموارد أومصادر الدخل – جهات المصروفات – هامش الإدخار- فرص الاستثمار.

في ورقة بيضاء تقوم بعمل جدول مكون من 5 أعمدة وعلي رأس كل عمود منهم عنوان من السطر السابق.

تحت كل سطر تسرد محتوياته.

تكتب كل فرد مشمول في خطتك وتحت اسمه تحدد إن كان مصدر دخل أو جهة صرف أو كلاهما.

في خانة الموارد تقوم بسرد مصادر دخلك وقيمة كل منها وهل هي شهري أو سنوي أو أسبوعي و تاريخ الحصول علي كل منها.

في عمود المصروفات تضع كل ما يتم صرفه أمام كل شخص وما يتم صرفه عامة في النهاية مع مواعيد صرف وقيمة كل مصروف.

في هامش الإدخار تحدد قيمة الإدخار أمام كل جهة دخل وتاريخ الحصول علي هذه القيمة.

فرص الاستثمار إن وجدت توضع علي وجه العموم ، أو تكتب فيها الأهداف الجاري التخطيط لها.

مدخرات الناس هي معيار القوة و القدرة علي المعيشة بشكل آمن.

كيف ادير خطتي المالية ؟

من الفقرة السابقة تم تحديد كل جنيه أو ريال أو أياً كانت عملتك يدخل ويخرج أو يدخر أو يستثمر ولمن وممن يأتي أو يذهب :

عليك مراقبة تلك القيم بصورة دورية مع كل تاريخ في الجدول.

هل يتم دخول الأموال أو صرفها في الموعد المحدد.

أي من الأموال يأتي أولاً وهل يكفي لسداد المصروف الذي يليه في التاريخ أو هناك عجز.

كيفية سداد العجز إن وجد ، ومصير ما يبقي من أموال بعد صرف المطلوب في أول تاريخ.

بعد كل تاريخ علي جدول المصروف والدخل ستحصل علي فائض أو عجز.

علي تحديد مبلغ مالي لأزمة العجز بحيث يصبح العجز دائما بصفر ، او يكون وضعك جيد وهناك فائض.

حال كان هناك فائض يرحل مع الدخل التالي بالاضافة له أو للمصروف التالي للسداد وهكذا.

عند نهاية الفترة الزمنية للخطة ولنفترض أنها شهر ، نحسب المتبقي الكلي أو العجز الكلي.

سنعرف هنا هل لدينا فرصة إدخار أو طلب دعم.

فكر دائماً في طرق تحمي أموالك ومدخراتك من التضخم الاقتصادي.

ماذا أفعل في حال كانت خطتي المالية بها عجز ؟

التضخم قد يكون على وشك إحداث عجز في ميزانيات الجميع :

أولاً ترتيب الأولويات وهي معنية بالمصروفات.

تقوم بوضع كافة مصروفاتك في ورقة منفصلة وترتبهم بالأهمية والضرورة القصوي.

تستبعد كل ما هو ترفيه بزخي وتقنن قيمته بدون القضاء عليه لان له عامل نفسي عكسي علي التخطط المالي.

ثم تبدأ في تفصيل وشرح تلك الأولويات وقيمتها المالية.

تبحث عن بدائل إن كانت مشتريات وتبحث عن خصومات وطرق تقسيط بهامش فائدة ضئل علي مدد طويلة.

اطلع علي كافة العروض السعرية للمنتجات وما تنفقه من نفقات جانبية مثل مواصلات أو مشتريات غير ضرورية وقننها.

حاول تأجيل أي خطة شرائية غير ضرورية بالوقت الحالي لحين توافر مصدر تمويل لا يحملك عبئ حالي.

علم نفسك وأهلك قيمة التقنين وعدم الاسراف في الماء والطاقة واستثمار الوقت.

استشر من حولك من الناجحين المتعلمين وقم بتفصيل بعض تجاربهم بما يتناسب مع حياتك ومواردك.

ماذا أفعل إن كان لدي فائض مالي شهري وأخاف أن تقل قيمته ؟

من الضروري عليك أن تحمي أموالك من التضخم الإقتصادي وارتفاع معدلات التضخم ، ولك بعض الإرشادات :

لا تطلع أي من مصادر مصروفاتك علي هذا الأمر أبداً فأنت فرصة لهم ليمتصوا أموالك.

فكر في معادلة العملة والموارد ، وما هو الشيء الذي لا يأكل ولا يشرب ولا يستهلك طاقة وعليه إقبال وضرورة.

قم بتنويع خطط لاستثمار مالك واجعل نصفها قصير الأجل ونصفها طويل الأجل.

اختر سندات مالية وشهادات استثمار وعقارات ومشغولات ذهبية وسلع يمكن بيعها في أي وقت.

ابحث كثيراً عن عوامل الأمان والمخاطر حول أفكارك الاستثمارية قبل تنفيذها.

استرشد بتجارب الآخرين بعد ظهور نتائجهاااااا وخاصة علي المدي القريب.

عليك الآن أن تعرف ما هي البورصة وكيف تجني منها عائد وتقرأ عن الموضوع جدياً.

ارتفاع التضخم النقدي أثار مخاوف من أن التضخم لدي الجميع وأصبح شبح مرعب.

كيف اشتري وأبيع في ظل الأزمات لأحمي مدخراتي من التضخم ؟

التضخم الاقتصادى معيار اساسي في معادلة البيع والشراء :

من الفقرات السابقة حددنا أولويات الشراء والآن ننفذ الشراء.

لنفترض أنك ستشتري هاتف جوال.

تقوم بالبحث عن الاماكانات المطلوبة بدون تبذير أو سفه.

تخلي عن الميزات التي لن تستفيد منها فعليااااا وقد تزيد من قيمته.

قارن بين 4 أنواع علي الأقل مقارنه مكتوبة وأجعل السعر مقابل القيمة أولي معايير التقييم.

ثم تبحث عن أماكن البيع وسعر كل مكان وإمكانية التقسيط والعروض المتاحة ، والإضافات المجانية.

لا تشتري سلعه ذات قيمة مالية كبيرة قد تضع خطتك الماليه تحت تهديد بكامل قيمته كاش.

حاول أن تجعلها تقسيط ولو جذئي.

إرتفاع سعر العملة يفقد الفائدة المتراكمة قيمتها فتصبح السلعه بعد سداد كامل اقساطها بنفس القيمة التي دفعتها ولكن علي فترات مريحة.

إن كنت البائع فاحصل علي مالك كامل وكاش ولا تبيع بالقسط ولو حتي بفوائد.

حدد جهة استثمار مالك الناتج عن البيع واحصل علي أفضل سعر لسلعتك المباعة.

إن كان البيع جذئي فأحصل علي أفضل امتيازات تجعلك مالك حقيقي رغم وجود شريك.

مصادر دخل تحمي مدخراتك من التضخم الإقتصادي

من أنت وما هي مهنتك الاساسية وطبيعة المجهود وساعات العمل ؟

هل دخلك يكفي لسداد احتياجاتك ويفيض أم لديك عجز.

هل تعتمد علي شخص آخر من اسرتك في خططك كمصدر دخل أم انت الوحيد ؟

هنا ستحدد هل ستعمل بعمل آخر أو ستدفع فرد من الاسرة للقيام بعمل مقابل دخل.

أو أنك ستشارك في عمل دون مجهود فقط بالمال ؟

ما هو وضعك في ظل التضخم المرتفع؟

بعد اجابتك انت عن هذه الأسئلة تحدد نوع العمل الذي يدر عليك دخل مناسب لخطتك.

أمثلة عمل إضافي لكي تحمي نفسك من التضخم وارتفاع القيمة الشرائية : العمل عبر الانترنت لبضع ساعات في اليوم بالنسبة للبعض سيكون تدريس منهج علمي أن بارع فيه. تدريب بعض حديثي العهد بمهنتك مقابل مبلغ مالي. القيام بالأعمال والخدمات التي تعتبرها هواية لتصبح مهنة إضافية. وضع بعض المال في مشروع يمس المستهلكين كشريك بالمال. شراء منزل أو سيارة أو آله وتأجريها مقابل مبلغ شهري او اسبوعي. التجارة الرقمية أو البيع والشراء في سلع متغيرة الاسعار وانت خبير بها.



يخاف الناس علي مدخراتهم من الضياع نتيجة الوضع العالمي من الانهيار النقدي المستمر.

نصائح استثمارية وأفكار لتعظيم العائد المالي أو الدخل

إدارة أموالك و تكاليف حياتك سبيل لحماية اﻻﻗﺘﺼﺎد علي مستوي اسرتك :

إن كنت من أصحاب المدخرات المالية فلا تجمد الأموال لفترة طويلة.

في حال كانت أموال نقديه فضعها في حساب توفير حسب رؤيتك.

نوع محافظك الاستثمارية بين الطويل وقصير الأجل وشهادات الادخار.

اشتري السبائك الذهبية فهي معيار كافة العملات.

ابتعد عن مخطار شراء سلعة ليست مرغوبة.

لا تقلق علي قمية عقار اشتريته أو أرض فمآلها للزيادة حتي وإن حدث ركود أو انخفاض علي المدي القريب.

اسمتع جيداً لآراء المحللين العلميين علي يوتيوب مثل أحمد الغندور ” الدحيح – الفائدة مينا بشري – وقناة اقتصاد الكوكب “

الفيديو التالي مجرد أفكار علمية مبنية علي دراسات لترشدك كيف تحمي مدخراتك من التضخم الإقتصادي :