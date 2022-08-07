مستوطنون يقتحمون الأقصى وسط حراسة شرطة الاحتلال

جدة - نرمين السيد - وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن آلاف المستوطنين تجمعوا فى ساحة البراق، واحتشد المئات منهم قبالة باب المغاربة من أجل اقتحام الأقصى، تلبية لدعوة الجمعيات الاستيطانية لتنفيذ اقتحامات جماعية لساحات الحرم، لإحياء ما يسمونه ذكرى "خراب الهيكل".
ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين يوميا على فترتين صباحية ومسائية، باستثناء يومى الجمعة والسبت، فى محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزمانى فى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.
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