إطلاق صافرات الإنذار فى محيط القدس

جدة - نرمين السيد - وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية، إن صفارات الإنذار أطلقت "فى محيط القدس"، وذلك بعد اعتراض صاروخين فى محيط المنطقة. ومن جهتها، أعلنت حركة الجهاد أنها أطلقت صواريخ باتجاه القدس، فيما سمع شهود عيان دوى انفجارين. كما كشفت وزارة الصحة فى غزة أن الغارات التى تشنّها قوات الاحتلال منذ الجمعة، أسفرت عن 253 جريحا، بينما تعترض سلطات الاحتلال على هذه الحصيلة، مؤكدة من جانبها أن أطفالا فلسطينيين قُتلوا السبت بصاروخ أطلقته حركة الجهاد باتجاه إسرائيل وفشل فى الوصول إلى هدفه.

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