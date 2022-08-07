ظهرت نتيجة الثانوية العامة 2022 الدور الاول بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم g12.emis.gov.eg

ظهرت نتيجة الثانوية العامة 2022 الدور الاول، عقب سنوات من التعب والمثابرة والاجتهاد، ظهرت نتيجة الثانوية العامة لعام 2022 منذ ساعات قليلة، والتي ظلت حابسة للأنفاس لأكثر من شهر في انتظار لإعلان النتيجة من قبل الطلاب وأولياء الأمور، كما أعلنت وزارة التربية والتعليم بشكل رسمي عن أسماء أوائل الطلبة للصف الثالث الثانوي لهذا العام، بحيث يتم اختيار ما لا يقل عن 10 طلاب لكل شعبة (10 طلاب للشعبة العلمي علوم ، و10 لعلمي رياضة، إلى جانب 10 أوائل للقسم الأدبي).

ظهرت نتيجة الثانوية العامة 2022 الدور الاول

هذا وقد أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن ظهور النتيجة بشكل رسمي في تمام العاشرة صباحاً بتوقيت القاهرة على مستوى جميع محافظات الجمهورية، منوهاً إلى إحصائيات نتيجة العام من حيث نسب النجاح والرسوب على مستوى الشعبتين العلمي والأدبي، كما أعلن وزير التعليم أن امتحانات الدور الثاني لعام 2022 ستبدأ يوم السبت الموافق 20 أغسطس، لتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 30 أغسطس، كما أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على مكتب التنسيق بأن إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات القدرات قد وصل 155 طالب وطالبة حتى الآن، مشيراً إلى أن موقع التنسيق الالكتروني مستمر في عمله في تلقي طلبات الطلاب، كما أشارت الوزارة إلى أن الطالب الناجح في كل المواد ماعدا مادتين أو أقل، يدخل امتحانات الدور الثاني والتي من المقرر عقدها في شهر أغسطس أو سبتمبر، بينما الطالب الذي يرسب في 3 مواد أو أكثر، سيضطر إلى إعادة السنة العام الدراسي المقبل.

طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 الدور الاول

ونستعرض للطلبة خطوات حصولهم على النتيجة برقم الجلوس من خلال الآتي: