متاح الآن.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم moe.gov.eg

رابط نتيجة الثانوية العامة 2022، ساعات أو أيام قليلة تفصلنا عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة لعام 2022، والتي تعد بدورها مرحلة فاصلة في حياة الطلاب، الذين ينتظرون الحصول على نتيجة تعبهم وثمرة مجهودهم على مدار 12 عام كامل من حياتهم، ليتحدد بها مصيرهم العلمي والمجال الذي سيسلكونه في المستقبل، حيث تسجل محركات البحث الالكترونية كثرة تردد الطلاب وأولياء الأمور على مواقع وزارة التربية والتعليم الرسمية الالكترونية، للتعرف على موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة، ومعرفة نتائجهم بشكل مفصل، نتيجة الثانوية العامة 2022 نتعرف على كل ما يخص تفاصيلها من خلال الآتي في تلك الفقرات القادمة، وقد تم الإعلان من قبل جهة وزارة التعليم بأن النتيجة سيكون الإعلان عنها حصرًا من خلال الموقع الخاص بالتعليم، حيث أنه سيضم مختلف الكشوفات الرسمية الخاصة بالدرجات، وعبر ما يلي من تقريرنا القادم نوافيكم بآخر الأنباء والمستجدات الطارئة

رابط نتيجة الثانوية العامة 2022

وقد أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي بأنه من المقرر بأن يتم عرض النتائج على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل لاعتمادها بشكل رسمي، وكذلك عرضها على الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، من أجل تحديد مؤشرات المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات، وذلك يتم فور انتهاء لجان التصحيح ورصد الدرجات من أعمالها، مشيراً إلى أن أعمال تصحيح ورق الإجابة يتم بشكل مؤمن بالكامل، باستخدام عمليات المسح الضوئي دون تدخل بشري، ضماناً لسير عمليات التصحيح بمنتهى النزاهة والشفافية، كما أشار وزير التعليم من جانبه أنه من المتوقع أن تصل نتائج الثانوية العامة إلى المدارس يوم الخميس المقبل، نافياً ما تردد حول إعلان أسماء أوائل الطلبة السبت 6 أغسطس، بينما الطالب الذي يرسب في 3 مواد أو أكثر، سيضطر إلى إعادة السنة العام الدراسي المقبل، كما تداولت أنباء حول ظهور النتيجة خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس، ليتم الإعلان عن انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات عقب النتيجة ب 72 ساعة، وبالتالي يستطيع كل الطلبة والطالبات التوجه لموقع الوزارة وإجراء الخطوات الاستعلامية والتي من خلالها من الممكن أن يطلع كل الطلاب على التفاصيل الخاصة بظهور النتيجة، وفيما يلي نعرض الخطوات التي تتم على موقع التعليم بالتفصيل.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022

ولهذا نستعرض الخطوات الواجب على كل طالب اتباعها من أجل الحصول على نتيجته: