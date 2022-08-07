رابط استعلام الضمان المطور 1444 برقم الطلب ورقم السجل وتحديث الحساب

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عمر شويل - جدة رابط استعلام الضمان المطور 1444، أهم ما يجب على المستفيدين الجدد البحث بشأنه، حيث يمكنك هذا الرابط من الاستعلام عن أهلية المستفيد من الضمان الاجتماعي المطور، في المملكة العربية السعودية، هذا البرنامج الداعم لفئات متعددة داخل المجتمع السعودي، مثل الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين، والأرامل والمطلقات والعزاب، بالإضافة إلى كبار السنة من المستحقين، لصرف راتب الضمان الاجتماعي المقطوعة، ويمكن الاستعلام عن أهلية الضمان المطور، بأكثر من طريقة مختلفة سواء استعلام عن الضمان المطور عن طريق النفاذ الوطني، أو رابط استعلام عن الضمان المطور برقم الهوية، أو رقم السجل المدني أو حتى رقم الطلب، وذلك بخطوات بسيطة وسهلة التتبع.

الاستعلام عن رقم الضمان الاجتماعي

قبل إجراء استعلام عن أهلية الضمان المطور لحسابك، يجب عليك معرفة رقم الضمان الاجتماعي، هذا الرقم الذي يمكنك من العديد من الإجراءات، وأبسطها إجراء استعلام عن أهلية الضمان المطور، وكذلك استعلام أهلية حساب المواطن بالرابط، وأهلية أي برنامج للدعم تستفيد منه، داخل المملكة العربية السعودية. ويمكنك معرفة رقم الضمان الاجتماعي برقم الهوية. وذلك بالخطوات التالية من رابط استعلام الضمان المطور 1444:

أولا تواصل بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر رقم مركز الاتصال الرسمي 19911. وبعد ذلك تتبع الرد الآلي، والذي سيقوم بتوجيهك بالخطوات التي يجب عليك اتباعها. وعقب تنفيذ الخطوات المطلوبة، أدخل رقم الهوية الخاص بك. وأخيرًا استكمل ملء بياناتك المطلوبة عبر الهاتف. وأخيرًا سوف تتلقى “رقم الضمان الاجتماعي” والذي يمكنك من استعلام عن الدعم الذي ترغب به.

الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم الطلب

هي واحدة من العديد من الطرق، للاستعلام عن الأهلية في الضمان المطور، ويمكنك اتباعها بكل سهولة، من خلال خطوات بسيطة وسهلة، تمنحك الاطمئنان تجاه أهليتك لصرف راتب الضمان، أو ما يعرف بالتأهيل الشامل برقم الهوية. وذلك بالخطوات التالية:

زر أولا رابط الضمان الاجتماعي الرسمي. وبعد ذلك قم بعمل تسجيل دخول الضمان الاجتماعي. وبعدها أدخل رقم الطلب ثم رقم السجل. وعقب ذلك سجل رمز التحقق. وبعدها انقر على أيقونة استعلام أمامك. وأخيرًا سوف يتم تحويلك إلى صفحتك لعرض البيانات الخاصة بك.

استعلام الضمان الاجتماعي بالسجل المدني

في حال استيفائك شروط نظام الضمان المطور الجديد، ورغبتك في الاستعلام عن التأهيل لصرف راتبك معاش الضمان، حتى تتمكن من عمل الاستعلام عن مبلغ الضمان الاجتماعي، لمعرفة كم مبلغ الضمان الذي سوف تحصل عليه. هنا يمكنك استخدام تلك الطريقة لمعرفة الأهلية في الضمان. وذلك كما يلي:

اذهب إلى منصة الضمان الاجتماعي الإلكترونية الرسمية. وبعد تسجيل الدخول إلى المنصة أجل رقم السجل المدني. وبعدها أدخل رقم الضمان الاجتماعي الذي حصلت عليه من قبل. وعقب ذلك أدخل رمز التحقق المرئي. وأخيرًا اضغط وانقر على كلمة عرض. وبعدها سوف يتم عرض بيانات المستفيد من الضمان.

تحديث الضمان الاجتماعي 1444 برقم الهوية

قم بالدخول أولا إلى رابط الضمان الاجتماعي المطور الرسمي. وبعدها قم بعمل تسجيل دخول إلى حساب الضمان المطور من خلال النفاذ الوطني. وبعد ذلك قم بمراجعة بياناتك كاملة بداية من الاسم. وبعدها قم باستكمال إدخال بيانات العنوان الوطني الخاص بك. وبعد ذلك أدخل بيانات الاتصال بك. وعقب ذلك قم بإتمام تحديث بياناتك بتسجيل رقم الحساب البنكي ورقم الآيبان. وبعد ذلك استكمل إدخال بيانات ومفردات الدخل الخاص بكل أفراد الأسرة. وعقب تسجيل كلمة المرور والنقر بالموافقة على الشروط والأحكام. سوف يتم تحديث بياناتك، وسوف يتم وضع حالة الحساب البنكي تحت التدقيق الضمان الاجتماعي.

كيف أتابع طلب الضمان الاجتماعي؟

خطوة مهمة يجب عليك متابعتها عقب التسجيل في الضمان المطور، ويمكنك متابعة حالة الطلب بالدخول إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية. وعقب ذلك تسجيل رقم السجل المدني، وبعدها النقر على الاستعلام، حتى تتمكن من متابعة بيانات الحساب. إذا ما كنت مؤهلا أو غير مؤهل لصرف راتب الضمان.