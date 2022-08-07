نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوابة القبول الموحد تعلن موعد نتائج الفرز الثاني للقبول في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت بوابة القبول الموحد بمنطقة الرياض بإصدار تنبيه أخير للطلاب والطالبات في منطقة الرياض للتأكد من وجود أسمائهم في الفرز الأول لنتائج القول بالجامعات الحكومية والكليات التقنية عبر رابط بوابتي القبول الموحد للطلاب أو للطالبات، وإذا كان اسم المتقدم قد تم ترشيحه للالتحاق بإحدى الجامعات الحكومية أو الكليات التقنية بالمنطقة فيجب عليه تأكيد القبول، وحددت البوابة موعد نهاية تأكيد القبول بجامعات الرياض في الساعة الثانية عشر ظهر اليوم الأحد 9 من محرم 1444 الموافق 7 من أغسطس 2022، وفي حال عدم قيام الطالب أو الطالبة بتأكيد القبول في الفرز الأول عبر بوابة القبول قبل الموعد المحدد، يتم إلغاء طلب القبول نهائيا، ولا يحق للطالب أو الطالبة التضرر من هذا التصرف القانوني الذي ستنفذه عمادة القبول والتسجيل بكليات الرياض الحكومية والكليات التقنية.

بوابة القبول الموحد

وبعد انتهاء باب تأكيد القبول بجامعات منطقة الرياض الحكومية وكذلك الكليات التقنية بمنطقة الرياض سوف يتم إعادة فرز المترشحين الذين قاموا بتأكيد القبول في الفرز الأول، ومن ثم تبدأ البوابة في إعلان نتائج الفرز الثاني للقبول بجامعات الرياض في مساء اليوم الأحد 1444/1/9 الموافق 20222/8/7، حيث أعلنت عمادة القبول والتسجيل في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض عن موعد ىإعلان نتائج الفرز الثاني والتي ستكون في الساعة السادسة مساء اليوم، وبعد إعلان أسماء المقبولين والمقبولات في الفرز الثاني يستطيع الطلاب المقبولون التعرف على أسمائهم عن طريق بوابة القبول الإلكتروني الموحد للطلاب، والطالبات المقبولات يستطعن التعرف على أسمائهن عن طريق بوابة القبول الإلكتروني الموحد للطالبات.

استعلام عن نتائج الفرز الأول والفرز الثاني للطلاب

ويستطيع الطلاب الاستعلام عن أسماء الفرز الأول لتأكيد القبول، أو الاستعلام عن نتائج الفرز الثاني للقبول بالجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض عن طريق الخطوات التالية:

الضغط على رابط بوابة القبول الإلكتروني للطلاب rbu-admit.edu.sa.

اختيار الدخول إلى تقديم سابق.

كتابة اسم المستخدم.

إدخال كلمة المرور.الضغط على تسجيل الدخول.

في حال نسيان كلمة المرور يتم الضغط على رابط نسيت كلمة المرور، ويقوم بعدها الطالب بكتابة رقم السجل المدني ونقل رمز التحقق والضغط على موافق.

بعد إنهاء عملية التسجيل يقوم الطالب باختيار أيقونة حالة الطلب لتأكيد قبوله في الفرز الأول والتأكد من قبوله في الفرز الثاني.

استعلام نتائج القبول الموحد الفرز الثاني للطالبات

أما الطالبات فيمكنهن الاستعلام عن نتائج القبول في الفرز الأول لتأكيد القبو أو نتائج الفرز الثاني بجامعات منطقة الرياض الحكومية والكليات التقنية عبر الخطوات التالية: