نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن تسجيل جديد 2022 وشروط التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب المواطن تسجيل جديد 2022 الذي ينتظره المواطن السعودي، وذلك بعد إصدار أمر ملكي، بأن يتم فتح باب التسجيل للفئات المستحقة التي ينطبق عليها الشروط، وذلك لمساعدة المواطنين وحماية الأسر محدودة الدخل في ظل الاصطلاحات التي تقوم بها المملكة، وتوفير الدعم النقدي للمستحقين بشرط أن ينطبق عليهم الشروط، وخلال السطور الآتية نوضح لكم شروط التسجيل ورابط التسجيل المباشر.

حساب المواطن تسجيل جديد 2022

ويتم تسجيل حساب المواطن جديد 2022 عبر الرابط الرسمي باتباع الخطوات ألآتية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لحساب المواطن ca.gov.sa. ثم نختار أيقونة تسجيل جديد والضغط عليها. ثم عليك بتسجيل البيانات في الأماكن المخصصة، وهذه البيانات هي تاريخ الميلاد، ورقم الهُوِيَّة، ورقم الجوال. بمجرد تسجيل البيانات سوف تصلك رسالة بها رمز التحقق على هاتفك. إدخال رمز التحقق في الخانة المخصصة لذلك. ينبغي إنشاء كلمة مرور جديدة خاصة للحساب. عليك تسجيل باقي البيانات الخاصة بمستحق الدعم، وبيانات التابعين والأقارب والعقارات في أماكنها المخصصة. ثم إرفاق ورفع جميع الأوراق و المستندات المطلوبة. يجب عليك الضغط فوق أيقونة “إرسال الطلب”. وبذلك تكون قد أنهيت عملية التسجيل.

شروط للتسجيل الجديد في حساب المواطن 1444 هـ

يجب على المتقدمين الانتباه إلى شروط حساب المواطن حتى يستطيعوا الحصول على الدعم وتتمثل هذه الشروط في التالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وأن يكون مقيمً في المملكة العربية السُّعُودية دائما. السفر خارج المملكة للمواطن المستفيد من الصرف لا تزيد عن 90 يوم. من الضروري أن يكون المتقدم من ذوي الدخل المحدود أوالمنخفض. يشترط عدم وجود أي ممتلكات أو مقتنيات ثمينة مسجلة باسم المتقدم.

المستندات المطلوبة للتسجيل في حساب مواطن

صورة من بطاقة الهُوِيَّة الوطنية.

أن يمتلك مقدم الطلب حساب مصرفي خاص به.

توضيح قيمة الدخل الشهري.

بطاقة عائلية.

ملف يوضح الحالة الاجتماعية لمقدم الطلب.

موعد صرف حساب المواطن

من المتوقع أن يتم إيداع الدفعة 57 من حساب المواطن في شهر محرم 1444 هـ شهر أغسطس الجاري، في حساب المستفيدين يوم 10 أغسطس 2022 الموافق 12 محرم 1444، حيث يم صرف حساب المواطن في اليوم العاشر من الشهر الميلادي ولا يتم تغيير اليوم إلا إذا صادف يوم إجازة رسمية ففي هذه الحالة يتم صرف الدعم قبل الميعاد المحدد أو بعده.

وإلى هنا نكون وضحنا لكم خطوات التسجيل جديد في حساب المواطن جديد 2022 وشروط التسجيل كم وضحنا موعد صرف حساب المواطن.