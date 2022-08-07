مؤخرا بدا الكثير من الناس بالبحث برقم الجلوس استعلم عن نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم، وذلك بعد ان قامت وزارة التربية والتعليم بالاعلان عن نتائج جميع طلاب الثانوية العامة من خلال الموقع الرسمي، حيث اعلن وزير التربية والتعليم في صباح اليوم السبت الموافق 6\8\2022 عن اوائل الثانوية العامة “علمي علوم، علمي رياضة، ادبي”، وبعدها بساعتين فقط تم الاعلان عن نتائج جميع طلاب الثانوية العامة من خلال المواقع التي تمت اتاحتها للطلاب، تابعونا من خلال هذا الموضوع عبر موقعكم ثقفني نق لكم في الفقرات التالية رابط وخطوات الاستعلام عن النتائج.

برقم الجلوس استعلم عن نتيجة الثانوية العامة 2022

أصدرت وزارة التربية والتعليم قائمة خريجي الثانوية العامة لعام 2022 ، حيث اكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي على نسبة نجاح التي تصل إلى 75.4% للعام الدراسي الحالي، وقال وزير التربية والتعليم إن إحصاءات المدارس الثانوية العامة لعام 2022 أظهرت نتائج التعلم ، مع تحقيقطلاب علمي رياضة أعلى معدلات النجاح،وأضاف من خلال مقطع فيديو مسجل اليوم السبت أن نتائج هذا العام توفر المزيد من الفرص للالتحاق بالجامعة، وتابع انهتم معاقبة وحرمان جميع الطلاب الذين تم ضبطهم وهم يقومون بالغش وتسريب الأسالة ، وإحالة قضايا الغش إلى الشؤون القانونية ، وحجبت نتائج بعض المدارس للاشتباه في الغش الجماعي، ومن الجدير بالذكر انه يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائجهم بالتفاصيل عبر موقع وزارة التربية والتعليم اليوم مع تمام الساعة السادسة مساء كما صرح وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، تابعونا من خلال هذا الموضوع عبر موقعكم ثقفني نقدم لكم في الفقرة التالية رابط وخطوات الاستعلام عن النتائج بكل سهولة.

رابط استعلام نتيجة الثانوية العامة 2022

بعد ان تم الاعلان عن نائج طلاب الثانوية العامة 2022 صباح اليوم السبت يمكنكم الان الاستعلام عن نتائج الطلاب بكل سهولة ويسر من خلال الموقع عبر اتباع الخطوات التالية: