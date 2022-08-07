نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث بيانات الجواز للمقيمين وشروط التحديث عبر منصة ابشر الالكترونية absher.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة قدمت المملكة العربية السعودية لكل المقيمين من المصريين بداخلها منصة إلكترونية من أجل تحديث بيانات الجواز للمقيمين؛ وذلك بهدف استمرار وجودهم في المملكة بشكل طبيعي وحتى يبتعدوا عن المشاكل القانونية التي يمكن تعرضهم لها بسبب تشابه بيانات الوافدين الجدد، لذلك نقدم لكم كيفية تحديث البيانات من خلال هذه المنصة بكل سهولة.

تحديث بيانات الجواز للمقيمين

توفر المملكة السعودية للمصريين بعض الطرق للقيام بعمل تحديث للبيانات منهم الذهاب للمصالح الحكومية المخصصة، لذلك كما يمكن التحديث عبر منصة إلكترونية قدمتها الحكومة والتي تساعد في إنجاز الوقت عليهم، وذلك كما يلي:

في البداية نقوم بزيارة الموقع الرسمي لمنصة ابشر الإلكترونية.

بعد ذلك يتم الدخول على الخدمات المقدمة للأفراد.

ثم قم بعدها بكتابة اسمك ورقمك السري.

ثم قم بالدخول على الخدمات.

بعد ذلك ستظهر لك ايقونة تحديث البيانات، فقم بالدخول عليها.

ثم قم باختيار ايقونة البدء في التحديث الاليكتروني.

بعد ذلك يتم اختار من بين الاختيارين مكفول أو معال.

ثم قم بتحديث البيانات مثل الاسم، ورقم جواز السفر، وموعد انتهائه وتاريخ صدوره.

شروط تحديث بيانات جواز السفر

لابد أن يستوفي المقيم في المملكة العربية السعودية عدة شروط من أجل الموافقة على تحديث جواز السفر الخاص به، من أهم هذه الشروط ما يلي:

تقديم صورة شخصية لمقدم الطلب والبصمة الخاصة به.

بينما لابد أن يحصل من هم دون الواحد والعشرين من العمر على موافقة ولي الأمر، أو قيام ولي الأمر بالتحديث بشكل طبيعي.

كما يشترط الحصول على وصولات بالرسوم المطلوبة للتحديث.

أيضا عند إجراء التحديث على المقيم أن يكون موجودًا في المملكة وليس في وطنه الأصلي.

علاوة على ذلك لابد أن يكون الحساب الخاص بالمقيم في منصة أبشر نشط.

كما يشترط سداد المخالفات المرورية.

أيضا لابد أن يكون المقيم في المملكة السعودية مسجلًا في العنوان الوطني.

في نهاية مقال تحديث بيانات الجواز للمقيمين فقد عرضنا عليكم أسهل طريقة قدمتها الحكومة السعودية لتوفير مجهود ووقت الأشخاص للذهاب إلى الجوازات، كما قمنا بعرض أهم الشروط الواجب استيفاؤها في الشخص المقدم على التحديث، فعليك مراعاة هذه الشروط وتحديث البيانات فورًا حتى لا تتعرض للمسائلة القانونية.