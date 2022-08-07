نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث الضمان الاجتماعي المطور وطرق التواصل الرسمية مع خدمة العملاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعرف الجميع أنه من أهم الشروط التي وضعتها وزارة الموارد البشرية هي صحة البيانات المدونة في طلبات معاش الضمان، لذلك يحرص المواطنين على تحديث الضمان الاجتماعي وذلك تفاديًا لوقوع أي عقوبات أو فرض غرامات بسبب التغييرات في بيانات المستفيدين، وتحديث البيانات من الخطوات الواجب مراعاتها لقبول طلب الحصول على معاش الضمان، وسوف نشرح لكم خطوات التحديث الصحيحة.

تحديث الضمان الاجتماعي

يبحث عدد من المواطنين بالمملكة العربية السعودية عن الخطوات الصحيحة اللازمة لتحديث بيانات المستفيدين من الضمان المطور، خوفًا من إلغاء صرف معاش الضمان الخاص بهم، بسبب عدم تطابق البيانات وخطوات تحديث البيانات بالضمان هي كالتالي:

الولوج إلى الرابط المخصص لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتسجيل الدخول به.

بعد ذلك أدخل رقم بطاقة التعريف الرسمية الخاصة بك صحيحًا.

ثم قم بالدخول على ايقونة تسجيل الدخول.

بعد ذلك انتقل إلى الملف المراد تحديث بيانات صاحبه، بكتابة اسم المستفيد.

ثم قم بالدخول على خيار تحديث البيانات.

بعد ذلك قم بالذهاب إلى خانات البيانات المراد تحديثها.

ثم أكتب البيانات الجديدة مثل العنوان إذا تم تغييره.

بعد ذلك قم مراجعة معلومات الراتب الشخصي أو الحساب الخاص بك، إذا لزم الأمر.

ثم تأكد من صحة البيانات التي دونتها أثناء عملية التحديث.

بعد ذلك ارفع الطلب بالدخول على ايقونة تحديث.

ثم أدخل رمز التحقق الذي تم إرساله لك من قبل النظام للتأكد من شخصيتك.

بعد ذلك ستصلك رسالة تؤكد أنه تم تحديث بياناتك بنجاح.

طرق التواصل مع الضمان الاجتماعي المطور

وفرت الوزارة عدة طرق للتواصل المباشر مع موظفي الضمان، والاستفسار عن أي معلومات يرغب العملاء بمعرفتها من خلال عدد من الموظفين المتخصصين في الرد على استفساراتكم وهي كالتالي:

أولاً رقم 19911 وهو رقم موحد للضمان الاجتماعي، في حال رغبة المواطن التواصل مع أحد الموظفين عليه الاتصال بهذا الرقم مجانًا.

ثانيًا البريد الإلكتروني الخاص بالضمان الاجتماعي، والذي يمكن عبره التسجيل والاستعلام والاستفسار أيضا عن كافة المعلومات المتعلقة بأمور الضمان.

ثالثًا حساب تويتر الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

من خلال مقال تحديث الضمان الاجتماعي شرحنا لكم الخطوات الصحيحة الواجب تطبيقها عند الحاجة لإجراء تحديث بيانات بنظام الضمان الاجتماعي، كما وضحنا لكم كافة الطرق التي يمكن من خلالها التواصل مع خدمة الضمان الاجتماعي بسهولة ويسر.