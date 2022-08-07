نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث بيانات حساب المواطن 1444 وموعد صرف الدفعة بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديث بيانات حساب المواطن أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود قرار ينص على فتح باب التعيين مرة ثانية في برنامج حساب المواطن، حيث تم تقديم مبلغ يصل إلى 10.4 مليون ريال سعودي وذلك بالنسبة للأشخاص الذين سجلوا في برنامج الضمان الاجتماعي، وأنه يتم تقديم العون للمواطن لحصوله على النفقة كل يوم، حيث أوضحت وزارة الموارد البشرية شروط التقديم في برنامج حساب المواطن، وأيضاً الأوراق المطلوبة للتسجيل.

تحديث بيانات حساب المواطن

هناك بعض التعليمات المطلوبة لكي يتم تعديل معلومات حساب المواطن وهو كالآتي يجب فتح موقع برنامج حساب المواطن، سجل بياناتك كمستخدم جديد، ثم اضغط على كلمة “تسجيل الدخول”، واضغط على كلمة “تفاصيل الحساب”، حدد كلمة “تحديث البيانات”، اضغط على كلمة “التالي”، قم بإرسال كافة المستندات عبر الموقع الإلكتروني، ثم اضغط على كلمة “حفظ”.

شروط التقديم في برنامج حساب المواطن

يمكنك التقديم في برنامج حساب المواطن عن طريق اتباع كافة الخطوات المطلوبة منك وهي كالآتي ينبغي أن يكون المتقدم يسكن في المملكة العربية السعودية بشكل دائم، وألا يزيد السن عن 18 سنة، حيث أن فترة الإقامة الدائمة 90 يوم، لا يشترط أن يكون المتقدم مسجل في مكاتب الحكومة الخاصة بالمملكة العربية السعودية، أن يكون المتقدم من الأشخاص الذين يحصلون على مرتب منخفض، ليس لديه أي ممتلكات أو منقولات مدونه باسمه.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في برنامج حساب المواطن

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه يجب إحضار كافة الأوراق المطلوبة لكي يتم التسجيل في برنامج حساب المواطن بنجاح وهو كالآتي صورة من بطاقة الهوية الشخصية، مستند الحالة الاجتماعية، بطاقة الأسرة، الحساب المصرفي الخاص بالمتقدم، توثيق المرتب كل شهر الخاص بالمتقدم.

كيفية تسجيل اسم الابن والزوجة في برنامج حساب المواطن

سوف نتحدث بالتفصيل في هذا المقال عن كيفية تسجيل اسم الابن والزوجة في برنامج حساب المواطن وهو كالآتي اضغط على موقع حساب المواطن، سجل دخول جديد، افتح الصفحة الرئيسية، ثم اضغط على كلمة “بيانات المتابعين”، اضغط على كلمة “إضافة” في مربع الابن، ثم دون تاريخ ميلاد الابن واسمه ورقم بطاقته الشخصية،، اضغط على كلمة “إضافة” في مربع الزوجة، دون اسم الزوجة ورقم البطاقة الشخصية، ثم اضغط على كلمة “إضافة”.