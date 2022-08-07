نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيضات 45% على الجوالات في اكسترا بالسعودية extra اليوم في المقال التالي
تخفيضات على الجوالات في اكسترا بالسعودية extra، تعلن شركة إكسترا للأجهزة الحديثة والإلكترونيات عن توافر أكبر مجموعة من الجوالات الحديثة بتخفيضات وخصومات هائلة وذلك في جميع فروع إكسترا داخل المملكة العربية السعودية أو عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بشركة إكسترا.
من المعروف أن شركة اكسترا المنتشرة بالمملكة العربية السعودية مهتمة دائما بتخفيضات تصل لـ نصف السعر على كل الأقسام مثل الجوالات وجميع أنواع الأجهزة الكهربائية، واليوم سنعرض عليكم أسعار الجوالات بجميع أنواعها من شركة اكسترا بالسعودية.
عروض شركة إكسترا extra على الجوالات:
- تخفيض على جوال تكنو بوفا 2 بسعة تخزين 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 6 جيجا بايت رام 4 جي متوفر بلون فضي بسعر 689 ريال سعودي بدلا من 829 ريال سعودي.
- متاح جوال سامسونج جالكسي إيه 23 بسعة تخزين 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 4 جيجا بايت رام 4 جي متوفر باللون الأزرق الفاتح بسعر 743 ريال سعودي بدلا من 875 ريال سعودي.
- متواجد جوال هونر9 إكس 5 جي بسعة تخزين 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام متوفر باللون الأسود بسعر 1049 ريال سعودي بدلا من 1199 ريال سعودي.
- متاح جوال تيكنو بوب 5 بسعة تخزين 32 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 2 جيجا بايت رام 4 جي متوفر بلون أزرق فاتح بسعر 349 ريال سعودي بدلا من 399 ريال سعودي.
- متوفر جوال أبل أيفون 13 بسعة تخزين 512 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 6 جيجا بايت رام 5 جي بسعر 4499 ريال سعودي بدلا من 5299 ريال سعودي.
- تخفيض على جوال شاومي 11 تي 5 جي بسعة تخزين 256 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام متوفر باللون الرمادي بسعر 1449 ريال سعودي بدلا من 1999 ريال سعودي.
- يوجد جوال سامسونج جالكسي إس 22 ألترا 5 جي بسعة تخزين 256 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 12 جيجا بايت رام متوفر باللون أسود فانتوم بسعر 4899 ريال سعودي بدلا من 5299 ريال سعودي.
- متوفر جوال سامسونج جالكسي إيه 22 بسعة تخزين 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 6 جيجا بايت رام 5 جي متوفر باللون الرمادي بسعر 809 ريال سعودي بدلا من 899 ريال سعودي.
- خصم كبير على جوال سامسونج جالكسي زد فولد 3 بسعة تخزين 512 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 12 جيجا بايت رام 5 جي متوفر باللون الأسود بسعر 5999 ريال سعودي بدلا من 7099 ريال سعودي.
- متاح جوال نوكيا سي 21 بلس 4 جي بسعة تخزين 64 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 3 جيجا بايت رام متوفر باللون الأزرق بسعر 439 ريال سعودي بدلا من 539 ريال سعودي.
- متوفر جوال أبل أيفون 13 برو بسعة تخزين 128 جيجا بايت رام بسعر 4199 ريال سعودي بدلا من 4699 ريال سعودي.
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