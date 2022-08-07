تخفيضات 45% على الجوالات في اكسترا بالسعودية extra اليوم

تخفيضات على الجوالات في اكسترا بالسعودية extra، تعلن شركة إكسترا للأجهزة الحديثة والإلكترونيات عن توافر أكبر مجموعة من الجوالات الحديثة بتخفيضات وخصومات هائلة وذلك في جميع فروع إكسترا داخل المملكة العربية السعودية أو عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بشركة إكسترا.

من المعروف أن شركة اكسترا المنتشرة بالمملكة العربية السعودية مهتمة دائما بتخفيضات تصل لـ نصف السعر على كل الأقسام مثل الجوالات وجميع أنواع الأجهزة الكهربائية، واليوم سنعرض عليكم أسعار الجوالات بجميع أنواعها من شركة اكسترا بالسعودية.

عروض شركة إكسترا extra على الجوالات: