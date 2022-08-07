وقالت المصادر، لمجلة (بولتيكو) الأمريكية، إن التجديد المخطط له يأتى فى أعقاب مداولات مكثفة بين مسؤولى الإدارة الأمريكية حول مستقبل إعلان الطوارئ، موضحين أنه بموجب التمديد المقترح، ستواصل وزارة الصحة والخدمات الإنسانية على التدابير إلى ما بعد انتخابات نوفمبر وربما إلى أوائل عام 2023؛ مما يدفع الولايات المتحدة إلى عامها التقويمى الرابع فى ظل حالة طوارئ صحية عامة بسبب "كورونا".
وقال مسؤول فى الإدارة الأمريكية "كوفيد لم ينته بعد ولا الوباء، ليس من المنطقى رفع الطوارئ فى ضوء ما نراه على الأرض".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مجلة أمريكية: من المتوقع تمديد حالة طوارئ كورونا الصحية فى الولايات المتحدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.