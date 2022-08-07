مجلة أمريكية: من المتوقع تمديد حالة طوارئ كورونا الصحية فى الولايات المتحدة

جدة - نرمين السيد - أفادت مصادر أمريكية مطلعة، بأنه من المتوقع أن تمدد الإدارة الأمريكية حالة الطوارئ الصحية العامة لـ "كورونا" مرة أخرى لضمان بقاء الإجراءات الفيدرالية التى تمنح الوصول إلى التغطية الصحية واللقاحات والعلاجات بعد الانتخابات النصفية.





وقالت المصادر، لمجلة (بولتيكو) الأمريكية، إن التجديد المخطط له يأتى فى أعقاب مداولات مكثفة بين مسؤولى الإدارة الأمريكية حول مستقبل إعلان الطوارئ، موضحين أنه بموجب التمديد المقترح، ستواصل وزارة الصحة والخدمات الإنسانية على التدابير إلى ما بعد انتخابات نوفمبر وربما إلى أوائل عام 2023؛ مما يدفع الولايات المتحدة إلى عامها التقويمى الرابع فى ظل حالة طوارئ صحية عامة بسبب "كورونا".

وقال مسؤول فى الإدارة الأمريكية "كوفيد لم ينته بعد ولا الوباء، ليس من المنطقى رفع الطوارئ فى ضوء ما نراه على الأرض".