روسيا: عقبات تعرقل عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى زابوريجيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن موظفو الأمم المتحدة يخلقون عقبات أمام قيادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل المراقبة الدولية لحالة محطة زابوروجيا النووية بعد القصف الأوكرانى.





وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطنى الروسى ميخائيل ميزينتسيف أن "موظفو الأمم المتحدة يواصلون خلق عقبات أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية للرصد الدولى الموضوعى لحالة محطة زابوروجيا النووية".

وأكد على أن هذا ليس أول استفزاز من هذا القبيل لنظام كييف فى المنشآت الإشعاعية الخطرة.

وشدد على أن "قصف الجماعات المسلحة الأوكرانية لأراضى محطة زابوروجيا النووية أمر متعمد ومنتظم، ويشكل تهديدا حقيقيا للأمن النووى ليس فقط على أوكرانيا، ولكن على أوروبا أيضا".