نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤشرات تنسيق الكليات 2022 الثانوية العامة علمي وادبي والحد الأدنى للقبول في المقال التالي

عمر شويل - جدة مؤشرات تنسيق الكليات 2022 الثانوية العامة حيث يسعى العديد من طلاب شعبة العلوم إلى التعرف علي تنسيقالثانوية العامة 2022 للمرحلة الأولى، عبر محرك البحث الشهير جوجل في الساعات القليلة الماضية، بعد موافقة وزير التربية والتعليم طارق شوقي على نتيجة الثانوية العامة 2022 ، وأعلنت ذلك اليوم عن كل تفاصيل نتائج الثانوية العامة، وحول كل ما يتعلق بالتنسيق الجامعي 2022، ونستعرض لجميع الطلاب كل ما يتعلق بالتنسيق الجامعي 2022 المرحلة الأولى، والمؤشرات الأولى للتنسيق الجامعي ، مع التقرير التالي 0.5٪ وليس أكثر.

مؤشرات تنسيق الكليات 2022 الثانوية العامة

أعلن وزير التربية والتعليم، اليوم السبت ، مؤشرات النجاح في المرحلة الثانوية. وتشير الأرقام إلى أن نسبة النجاح في القسم العلمي تتراوح بين 78.32٪ و 81٪، وأن نسبة النجاح في القسم الأدبي تتراوح بين 68.38٪ و 74٪، هذه النسب قريبة جدًا من معدلات النجاح الجامعية للعام الدراسي الماضي ، مما يعني أن مؤشرات التنسيق على مستوى الكلية لعام 2022 تقترب من نظيراتها بدءًا من عام 2022.

مؤشرات تنسيق الجامعات 2022

حيث من المتوقع ان يكون تنسيق الجامعات 2022 بالنسبة للطلاب في شعبة علمي علوم:

من المتوقع أن يكون طب المنصورة من 386 درجة

من المتوقع أن يكون طب الزقازيق 382 درجة

من المتوقع أن يكون طب الإسكندرية من 382 درجة

من المتوقع أن يكون طب كفر الشيخ 381 درجة

من المتوقع أن يكون طب القاهرة 380 درجة

من المتوقع أن يكون طب طنطا 381 درجة

من المتوقع أن يكون طب بورسعيد 379 درجة

من المتوقع أن يكون طب المنوفية بشبين الكوم 378 درجة

من المتوقع أن يكون طب أسنان المنصورة 378 درجة

من المتوقع أن يكون طب عين شمس 378 درجة

من المتوقع أن يكون هندسة بترول وتعدين السويس 378 درجة

تنسيق الثانوية العامة 2022

يُلاحظ أن أولئك الذين حصلوا على مجموع درجات تتراوح من 95٪ إلى أقل من 100٪ وهم يمثلون 0.49٪ من إجمالي عدد الطلاب الناجحين، وقد ارتفعت هذه النسبة هذا العام إلى 0.6٪، وبلغ معدل الالتحاق بالمدارس الابتدائية لطلاب المرحلة الثانوية العامة ، والذي يتراوح بين 90٪ وأقل من 95٪ ، 7.4٪ في عام 2021، مقابل 4.18٪ فقط العام الماضي. المجموعات فوق 90٪ ، بكمية تتراوح من 0.5٪ إلى 1٪ ، من 2 إلى 4 درجات.