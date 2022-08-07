نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤشرات تنسيق الكليات 2022 الثانوية العامة علمي وادبي والحد الأدنى للقبول في المقال التالي
عمر شويل - جدة مؤشرات تنسيق الكليات 2022 الثانوية العامة حيث يسعى العديد من طلاب شعبة العلوم إلى التعرف علي تنسيقالثانوية العامة 2022 للمرحلة الأولى، عبر محرك البحث الشهير جوجل في الساعات القليلة الماضية، بعد موافقة وزير التربية والتعليم طارق شوقي على نتيجة الثانوية العامة 2022 ، وأعلنت ذلك اليوم عن كل تفاصيل نتائج الثانوية العامة، وحول كل ما يتعلق بالتنسيق الجامعي 2022، ونستعرض لجميع الطلاب كل ما يتعلق بالتنسيق الجامعي 2022 المرحلة الأولى، والمؤشرات الأولى للتنسيق الجامعي ، مع التقرير التالي 0.5٪ وليس أكثر.
مؤشرات تنسيق الكليات 2022 الثانوية العامة
أعلن وزير التربية والتعليم، اليوم السبت ، مؤشرات النجاح في المرحلة الثانوية. وتشير الأرقام إلى أن نسبة النجاح في القسم العلمي تتراوح بين 78.32٪ و 81٪، وأن نسبة النجاح في القسم الأدبي تتراوح بين 68.38٪ و 74٪، هذه النسب قريبة جدًا من معدلات النجاح الجامعية للعام الدراسي الماضي ، مما يعني أن مؤشرات التنسيق على مستوى الكلية لعام 2022 تقترب من نظيراتها بدءًا من عام 2022.
مؤشرات تنسيق الجامعات 2022
حيث من المتوقع ان يكون تنسيق الجامعات 2022 بالنسبة للطلاب في شعبة علمي علوم:
- من المتوقع أن يكون طب المنصورة من 386 درجة
- من المتوقع أن يكون طب الزقازيق 382 درجة
- من المتوقع أن يكون طب الإسكندرية من 382 درجة
- من المتوقع أن يكون طب كفر الشيخ 381 درجة
- من المتوقع أن يكون طب القاهرة 380 درجة
- من المتوقع أن يكون طب طنطا 381 درجة
- من المتوقع أن يكون طب بورسعيد 379 درجة
- من المتوقع أن يكون طب المنوفية بشبين الكوم 378 درجة
- من المتوقع أن يكون طب أسنان المنصورة 378 درجة
- من المتوقع أن يكون طب عين شمس 378 درجة
- من المتوقع أن يكون هندسة بترول وتعدين السويس 378 درجة
تنسيق الثانوية العامة 2022
يُلاحظ أن أولئك الذين حصلوا على مجموع درجات تتراوح من 95٪ إلى أقل من 100٪ وهم يمثلون 0.49٪ من إجمالي عدد الطلاب الناجحين، وقد ارتفعت هذه النسبة هذا العام إلى 0.6٪، وبلغ معدل الالتحاق بالمدارس الابتدائية لطلاب المرحلة الثانوية العامة ، والذي يتراوح بين 90٪ وأقل من 95٪ ، 7.4٪ في عام 2021، مقابل 4.18٪ فقط العام الماضي. المجموعات فوق 90٪ ، بكمية تتراوح من 0.5٪ إلى 1٪ ، من 2 إلى 4 درجات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مؤشرات تنسيق الكليات 2022 الثانوية العامة علمي وادبي والحد الأدنى للقبول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.