نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حاسبة الضمان المطور 1444 عبر رابط موقع الضمان الاجتماعي والحد المانع من الضمان في المقال التالي
يعد تطبيق حاسبة الضمان المطور 1444 من أهم الأيقونات التي تهم المسجلين الجدد على نظام الضمان الاجتماعي المطور، وذلك لمعرفة قيمة الدعم المخصص للمسجلين الجدد في البرنامج، وحاسبة الضمان الاجتماعي المطور هي تطبيق ذكي يعتمد في حسابه لقيمة الدعم الشهري على مدخلات المتقدم للتسجيل في البرنامج، حيث يقوم التطبيق بحساب الدعم المخصص للمستفيد وأسرته، وذلك عن طريق معرفة أعداد الأسرة ومعرفة إجمالي الدخل الشهري للأسرة وكذلك أعمار التابعين الذين يتم تسجيلهم على حساب المستفيد الرئيسي، وبعد إنهاء عملية إدخال البيانات يقوم التطبيق بحساب القيمة راتب الضمان المطور الشهري لهذا المستفيد.
حاسبة الضمان المطور 1444
ويمكن الدخول على على رابط نظام الضمان الاجتماعي المطور واستخدام الحاسبة عن طريق الخطوات التالية:
الحد المانع للضمان الاجتماعي المطور
وقد حددت لائحة الضمان الاجتماعي المطور الحد المانع للضمان، وهو إذا تخطى إجمالي الدخل الشهري للمستفيد مبلغ معين حسب ما هو محدد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فيتم حرمانه من دعم الضمان المطور، والحد المانع للضمان كالآتي:
- عدد أفراد الأسرة فرد واحد الحد المانع 2001 ريال.
- الحد المانع إذا كان عدد أفراد الأسرة فردين هو 2570 ريال.
- عدد أفراد الأسرة ثلاثة أفراد يكون الحد المانع من الضمان 3140 ريال.
- أما إذا كان عدد أفراد الأسرة أربعة أفراد يكون الحد المانع 3710 ريال.
- عدد أفراد الأسرة خمسة أفراد الحد المانع لهم 4250 ريال.
- أما إذا كان عدد الأفراد ستة أفراد فإن الحد المانع يكون 4840 ريال.
- عدد أفراد الأسرة سبعة أفراد الحد المانع لهم 5420 ريال.
- والحد المانع لأسرة عددها ثمانية أفراد فإن الحد المانع لهم 6000 ريال.
- أما إذا كان عدد أفراد الأسرة تسعة أفراد فالحد المانع لهم 6560 ريال.
- والأسرة المكونة من عشرة أفراد الحد المانع لهم 7120 ريال.
- أما إذا كانت الأسرة مكونة من أحد عشر فردا فيكون الحد المانع لهم 7680 ريال.
- والحد المانع لأسرة مكونة من اثنا عشر فردا يكون 8260 ريال.
- الأسرة التي تتكون من ثلاثة عشر فردا يكون الحد المانع لهم 8820 ريال.
- أما إذا كان عدد أفراد الأسرة أربعة عشر فردا فإن الحد المانع لهم 9400 ريال.
- أما إذا كان عدد أفراد الأسرة خمسة عشر فردا فإن الحد المانع يكون 10000 ريال.
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