حاسبة الضمان المطور 1444 عبر رابط موقع الضمان الاجتماعي والحد المانع من الضمان

يعد تطبيق حاسبة الضمان المطور 1444 من أهم الأيقونات التي تهم المسجلين الجدد على نظام الضمان الاجتماعي المطور، وذلك لمعرفة قيمة الدعم المخصص للمسجلين الجدد في البرنامج، وحاسبة الضمان الاجتماعي المطور هي تطبيق ذكي يعتمد في حسابه لقيمة الدعم الشهري على مدخلات المتقدم للتسجيل في البرنامج، حيث يقوم التطبيق بحساب الدعم المخصص للمستفيد وأسرته، وذلك عن طريق معرفة أعداد الأسرة ومعرفة إجمالي الدخل الشهري للأسرة وكذلك أعمار التابعين الذين يتم تسجيلهم على حساب المستفيد الرئيسي، وبعد إنهاء عملية إدخال البيانات يقوم التطبيق بحساب القيمة راتب الضمان المطور الشهري لهذا المستفيد.

حاسبة الضمان المطور 1444

ويمكن الدخول على على رابط نظام الضمان الاجتماعي المطور واستخدام الحاسبة عن طريق الخطوات التالية:

الحد المانع للضمان الاجتماعي المطور

وقد حددت لائحة الضمان الاجتماعي المطور الحد المانع للضمان، وهو إذا تخطى إجمالي الدخل الشهري للمستفيد مبلغ معين حسب ما هو محدد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فيتم حرمانه من دعم الضمان المطور، والحد المانع للضمان كالآتي: