نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “لينك شغال” تنسيق الكليات العسكرية والمعاهد للثانوية العامة tansiq.mod.gov.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتعرف معكم على تنسيق الكليات العسكرية، حيث زاد الحيث بين الطلاب من خريجي المرحلة الثانوية العامة، التي ظهرت نتائجهم صابح يوم السبت الموافق 6 أغسطس 2022، وهذا عن تنسيق القبول في الكليات والمعاهد العسكرية، والتي تشمل العديد من الكليات مثل الكلية الحربية والكلية الفنية العسكرية، والطب العسكرية، والقوات الجوية إلخ، وسنتعرف معكم على تنسيق هذه الكليات، وكيف تدخلون إلى استمارة التقديم بالكليات، وهذا عبر موقع مكتب القبول والتنسيق بالكليات والمعاهد العسكرية عبر الانترنت، وحجز موعد سحب الملفات، فتابعوا في ثقفني حتى النهاية رجاءا.

مؤتمر وزارة الدفاع الكليات والمعاهد العسكرية

وقد تم عمل مؤتمر صحفي في نهاية شهر يوليو 2022 قبل ظهور نتايج الثانوية الأزهرية والثانوية العامة، حيث قام مدير مكتب تنسيق الكليات والمعاهد العسكرية منذ أيام السيد اللواء أشرف سالم زاهر، حيث أعلن فيه عن تصديق السيد وزير الدفاع والانتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة عن فتح القبول في الأكاديمية العسكرية والكليات والمعاهد العسكرية في مصر.

حيث جاء في المؤتمر الشروط الخاصة بالتقديم، وطريقة التقديم إلكترونيا، وتم التأكيد فيه على سعي الدولة على تطوير مستوى الكليات بها لتضاهي نظيراتها على مستوى العالم والمنطقة، وقد تم عقد المؤتمر الصحفي الخاص بكلية الشرطة في وقت قريب أيضا تم الإعلان فيه عن الشروط وتنسيق القبول.

شروط القبول العامة الكليات العسكرية

وزاد البحث منذ ساعات عن شروط مكتب التنسيق للقبول من طلاب الثانوية والجامعيين، وهذا سواء كان التقديم في أي كلية أو معهد بالأكاديمية العسكرية، وهذه الشروط العامة يجب أن تتأكدوا من توافرها فيكم، وهذا لعدم إهدار اي وقت ومجهود وأيضا مصاريف التقديم وانتم بالتأكيد سيتم رفضكم بسبب عدم وجود أحد أو بعض هذه الشروط:

الالتزام بالتعليمات منذ بدء سحب ملف الطالب.

أن يكون مصري الجنسية والاصل، ومن والدين مصريين الاصل أيضا، وعدم حمل أي جنسية أخرى والتقديم عليها، سواء انت أو اقربائك.

حسن السير والسلوك، وعدم وجود اي احكام قضائية مخلة بالشرف والامانة لدى الطالب، وحتى اقربائه للدرجة الرابعة.

ثم يجب أن تكون سنة المؤهلات للعام 2022 أو 2021، ولا يتم قبول ما قبل ذلك مع الأسف.

أن يتناسب الطول الخاص بك مع وزنك، وبالنسبة للطول، فيختلف هذا الشرط من كلية إلى كلية أخرى، وعلى سبيل المثال الكلية الحربية القوات المسلحة لا تقبل اقل من 170 سم.

اجتياز اختبارت القبول، وهي متماثلة في كل الكليات العسكري، والتي تشمل كشف الهيئة، الكشف الطبي، اختبار اللياقة البدنية، قفزة الثقة.

وبالنسبة لشائعة أنه يجب أن تكون معك واسطة حتى تنضم للكليات العسكرية، فهذا غير صحيح، والأساس الذي يتم فيه اختبار الطلاب للكليات يكون مبني على الكفاءة التي يظهرونها في تلك الاختبارات، ولا يوجد مجاملات لأحد، حيث إن هذه المؤسسة حازمة وصارمة للغاية.

تنسيق الكليات العسكرية

ونتعرف معكم على تنسيق الكليات العسكرية الذي تم اعتماده العام الماضي، والذي نتوقع وبنسبة كبيرة جدا ألا يتغير هذا العام، وهذا حيث إن نسب النجاح مقاربة للعام الماضي إلى حد كبير، وهي جاءت كالآتي:

الكلية الحربية 60 بالمئة أو أعلى.

الفنية العسكرية: 76% علمي رياضة او ازهر علمي.

كلية الدفاع الجوي: 70% علمي رياضة.

الطب العسكري: 88% علمي علوم وازهر علمي.

المعهد الفني بالقوات المسلحة: 55% لشعبة العلمي لكل من التعليم العام والازهر.

الكلية البحرية: 60 بالمئة علمي.

رابط التقديم على الكليات العسكرية 2022

وأعلنت وزارة الدفاع عن فتح باب التسجيل في استمارة البيانات المبدأية، والتي يجب على الطالب ملئها، والحصول على الموعد الخاصة بها وطباعتها، ثم التوجه إلى مقر مكتب تنسيق الكليات والمعاهد العسكرية لدفع المصاريف وسحب الملف، وهذا عن طريق اتباع هذه الخطوات:

اذهب إلى موقع مكتب التنسيق التابع لوزارة الدفاع عبر الرابط tansiq.mod.gov.eg .

. اختر تسجيل.

ثم انقر على ايقونة طلب إلتحاق إلكتروني.

ادخل البيانات في الاستمارة بشكل صحيح.

ثم اضغط على حفظ نهائي للبيانات.

ستظهر لك استمارة نهائية، بها الموعد، قم بطباعتها والاحتفاظ بها، وضعها في ملف وتوجه بها في الموعد الخاص بك.

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