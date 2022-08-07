طريقة تنزيل Gta san andreas GTA 6 للآيفون والأندرويد والكمبيوتر

يتساءل الكثير من محبي ألعاب المغامرات، عن طريقة تنزيل لعبة Gta san andreas GTA 6، حيث أن هذا الإصدار من لعبة جانا الشهيرة كان ينتظره كافة اللاعبين، حيث تدور أحداث لعبة Gta san Andreas Gta 6 حول مدينة افتراضية تعرف باسم سان أندرياس، والتي كانت مدينة البطل كارل قبل أن يهرب منها بسبب ارتكابه لعدة جرائم، ولكن قد عاد إليها البطل مرة أخرى بعد فترة، وسنعرف السبب بعد قليل في هذا المقال.

لعبة Gta san Andreas Gta 6

وكما ذكرنا سابقًا أن أحداث لعبة Gta san Andreas Gta 6 تدور حول مدينة افتراضية تعرف باسم سان أندرياس، والتي كانت مدينة البطل كارل قبل أن يهرب منها بسبب ارتكابه لعدة جرائم، ولكن قد عاد إليها البطل مرة أخرى بعد فترة، وذلك بسبب قيام أحد عصابات المافيا الموجودة في المدينة بقتل والدته، ليقوم بعد ذلك بجمع كافة أصدقائه القدام، وأفراد عصابته القديمة، ليأخذ انتقام مقتل والدته، وليحاول بسط نفوذه وسيطرته على المدينة مرة أخرى، ويعود لحياة المشاكل مع الشرطة مجددًا، ويقوم بافتعال الكثير من المشاكل مع العصابات الموجودة في المدينة، وبشكل خاص العصابة الصينية المسيطرة على جميع أنحاء المدينة أثناء فترة عودته.

مميزات لعبة Gta san Andreas Gta 6

تتميز لعبة Gta san Andreas Gta 6 بالعديد من المزايا، التي تجعلها مصدر اهتمام لكافة اللاعبين، وهذه المزايا هي:

تضم هذه اللعبة جميع أنواع السيارات والدراجات النارية المختلفة والمتنوعة، والتي تحتاجها أثناء مطاردة العصابات.

وتضم أيضًا جميع أنواع القوارب والسفن الضخمة، وتضم كذلك الطائرات الهليكوبتر.

يمكن لعبها على أجهزة الكمبيوتر، أو الهواتف المحمولة، أو البلايستيشن.

تضم أكثر من 40 نوع سيارة، بأشكال مختلفة.

يمكنك إطلاق الرصاص أثناء قيادة السيارة، والتحكم في الأمرين معًا.

ومن مميزات اللعبة أيضًا جودة الصوت الصورة العالية جدًا.

طريقة تنزيل لعبة جاتا 6

هناك بعض الخطوات التي يجب عليك اتباعها حتى تقوم بتنزيل لعبة Gta san Andreas Gta 6، وهذه الخطوات هي: